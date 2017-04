Apple im Jahr 2075: Zeitreise mit Steve Wozniak

Künstliche Intelligenz wird massentauglich

Kolonien auf dem Mars

Wer würde nicht gern einen Blick in die Zukunft werfen und Informationen darüber erhalten, wie die Welt in einigen Jahren aussehen wird? Apples Mitbegründer Steve Wozniak hat nun einen Ausblick auf unsere Welt in genau 58 Jahren gegeben. Natürlich kann auch Wozniak nicht in die Zukunft reisen, allerdings wurde er in einem Interview dazu befragt, wo er Apple und die gesamte Computerindustrie im Jahr 2075 sieht.Seine Antwort auf die Frage ist relativ ausführlich, aber auch spekulativ gehalten - bringt jedoch einige interessante Ansichten mit sich. So gibt der Technikliebhaber an, dass Apple, Google und Facebook auch in 58 Jahren noch existieren werden. Die Technikkonzerne seien zu diesem Zeitpunkt größer als je zuvor. Zum Wohnraumproblem und der stetig wachsenden Weltbevölkerung gibt Wozniak zu bedenken, dass neue Städte in kargen Landschaften wie Wüsten entstehen könnten. Die dort herrschende Temperatur werden Klimaanlagen und speziell entwickelte Kleidung ausgleichen.Im Hinblick auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenzen glaubt Apples Mitbegründer an einen Durchbruch. So wird künstliche Intelligenz in sämtlichen Lebensbereichen vertreten sein und das Leben der Menschen nachhaltig verändern. Beispielsweise könnten ärztliche Diagnosen ohne menschliches Zutun erstellt werden.Durch den Klimawandel, welcher laut dem US-Präsidenten gar nicht existiert, wird der Planet Erde für den Menschen in ferner Zukunft unbewohnbar. Aus diesem Grund sieht Wozniak den Mars als geeigneten Ort, auf den Menschen irgendwann umsiedeln könnten. Im Jahr 2075 wird dies Apples Mitbegründer zufolge jedoch noch kein Massenphänomen sein. So könnten zu diesem Zeitpunkt lediglich vereinzelt Menschen auf dem Mars leben.Am Ende gibt Steve Wozniak noch zu bedenken, dass sich die Zukunft auch gänzlich anders entwickeln kann. Fortschritte ließen sich oft nicht planen. So hätte vor 10 Jahren niemand mit dem riesigen Erfolg des Taxi-Dienstes Uber gerechnet. Die Entwicklung der Technik könnte somit auch deutlich schneller voranschreiten. Sollten zudem neue Produkte und Dienste vorgestellt werden, an die heute noch niemand denkt, werde die Entwicklung ohnehin einen anderen Fokus erhalten.