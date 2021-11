Apple gibt watchOS 8.1.1 mit Fehlerbehebungen beim Aufladen frei

Series 7: Langsames Aufladen

Gestern erst gab Apple iOS 15.1.1 und iPadOS 15.1.1 zum Download frei – und heute folgt ein Fehlerbereinigungsupdate für watchOS. Apple gab watchOS 8.1 vor drei Wochen frei – das Update brauchte unter anderem Sturzerkennung bei Workouts und SharePlay-Unterstützung für Fitness+. Nun steht über die Software-Update-Funktion watchOS 8.1.1 zum Download bereit.Bereits mit dem Erscheinen der Apple Watch Series 7 war in einigen Foren und auf Social Media zu lesen, dass manche Nutzer Probleme beim Aufladen der Uhr haben. Laut einigen Nutzern lädt die Apple Watch Series 7 manchmal in Normalgeschwindigkeit – und ein anderes Mal im Schneckentempo. Wiederum andere mussten stets Stunden warten, bis die Uhr fertig aufgeladen war. Von diesem Verhalten sind aber nur Nutzer der Apple Watch Series 7 betroffen – Berichte von Trägern älterer Apple-Uhren gab es nicht.Mit watchOS 8.1 korrigierte Apple den Fehler nicht – aber mit watchOS 8.1.1 soll der Bug nun behoben sein. Noch stehen natürlich Nutzerrückmeldungen aus, da das Update erst vor wenigen Minuten zum Download freigegeben wurde. Welche Fehler Apple sonst noch mit watchOS 8.1.1 korrigierte, lässt Apple leider offen.Zur Installation des Updates gibt es zwei Wege: Der erste führt über die Apple-Watch-App auf dem iPhone (AllgemeinSoftwareupdate) und der zweite findet sich direkt auf der Uhr in der Einstellungs-App wieder. Auch hier findet sich der Punkt "Softwareupdate" als Unterpunkt von "Allgemein" wieder.Der Download kann sofort gestartet werden – doch zur Installation muss die Uhr mindestens zu 50 Prozent aufgeladen sein und sich auf dem Lade-Puck befinden. Ansonsten verweigert die Uhr die Installation des Updates. Je nach Uhrenmodell dauert die eigentliche Installation, sobald der Download abgeschlossen ist, zwischen 10 und 30 Minuten. In dieser Zeit kann die Uhr nicht getragen werden, sondern muss auf der Ladestation verbleiben.Das Update scheint ausschließlich für die Apple Watch Series 7 zum Download bereitzustehen – auf älteren Modellen wird die Aktualisierung nicht angeboten.