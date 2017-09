Apple gibt watchOS 4 und tvOS 11 für alle Nutzer frei

watchOS 4

tvOS 11

Ein wenig im Windschatten der Veröffentlichung von iOS 11 hat Apple wie angekündigt auch die beiden kleineren Betriebssysteme für Apple Watch und Apple TV aktualisiert. watchOS 4 lässt sich standardmäßig über die Watch-App auf dem gekoppelten iPhone auf die Apple Watch spielen. tvOS 11 steht Besitzern der Set-Top-Box in der Einstellungen-App des Apple TV 4 unter System > Softwareupdates zur Verfügung.Auch die vierte Iteration des Apple-Watch-Systems ist auf sämtlichen Generationen der Smartwatch lauffähig, also auch auf dem Originalgerät von 2015. Allerdings funktioniert das System nur im Zusammenspiel mit iOS 11 - iPhone 5 und 5c fallen deswegen als gekoppelte Smartphones aus der Kompatibilitätsliste. Das Update bringt ein neues Siri-Zifferblatt, das seine Inhalte individuell und automatisch dem Nutzer und seinen aktuellen Terminen anpasst. Die Workout-App erhält einen komplett neuen Anstrich und neue Sessions speziell für Wassersportler. NFC-fähige Fitnessgeräte können Daten wie Puls oder Einstellungen direkt auf die Uhr übertragen.Trotz des Fitness-Fokus beschränkt sich das Update nicht nur auf die von Apple stets beworbene Funktion der Watch als Sportutensil. Die neue Musik-App erlaubt Synchronisation von Playlisten, inklusive Empfehlungen von Apple Music. Das Dock wurde noch einmal überarbeitet und erscheint jetzt in einem vertikal scrollenden Design. Das Kontrollzentrum schließlich erhält eine Lampenfunktion, in der das Display selbst als Lichtquelle dient. Einen detaillierten Überblick über allte Neuigkeiten bietet dieser Artikel: Deutlich reduzierter sind die Funktionsneuerungen beim System des Apple TV 4. Vom Homescreen-Sync etwa profitieren nur Nutzer, die mehr als eine Set-Top-Box von Apple ihr Eigen nennen. Dann werden Änderungen in der App-Anordnung auf einem Apple TV von allen anderen mit demselben iCloud-Konto übernommen. Sichtbar ist ansonsten vor allem der automatische Wechsel zwischen den hellen und dunklen Bedienelementen, je nach Tageszeit. Der »Dark Mode« kam bereits im letzten Jahr auf tvOS. Beide dargestellten Neuerungen lassen sich natürlich auf Wunsch auch deaktivieren.