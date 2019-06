Apple gibt „New York“ frei – die modernisierte Schrift des ersten Macintoshs

Erster Macintosh glänzt mit großer Font-Auswahl

Download über Apples Entwicklerseite

Apple hat eine Schriftart zum kostenlosen Download veröffentlicht, die bei Macintosh-Nutzern der ersten Stunde Nostalgiegefühle aufkommen lassen könnte. Mit „New York“ macht das Unternehmen eine neue Version einer Schrift verfügbar, die schon auf dem ersten Macintosh im Jahr 1984 vertreten war. Die modernisierte Variante ist für hochauflösende Displays optimiert.Der 1984 erstmals auf den Markt gekommene Macintosh begeisterte die Computerwelt damals nicht nur mit der grafischen Benutzeroberfläche, sondern auch mit der für damalige Verhältnisse reichhaltigen Auswahl an aufwendig gestalteten Schriftarten. Das Design der Schriften stammte von Susan Kare, die auch die Icons des ersten Macintoshs konzipierte. „Die Arbeit an den einzelnen Fonts war besonders schön, da der Macintosh es ermöglichte, proportionale Schriftbilder darzustellen“, so Kare. Vorbei war die Monospace-Monotonie früherer Computersysteme.Die verfügbaren Fonts des Macintosh erhielten allesamt Städtenamen. Kare und Mac-Entwickler Andy Hertzfeld wollten erst nur Städte aus dem Großraum Philadelphia verwenden, die sie diese kannten. Doch Apple-Mitgründer Steve Jobs verlangte „Weltklasse“-Städte. Die Standardschrift des Macintosh wurde Chicago. „New York“ gehörte ebenso zu den Auswahloptionen.Wer sich die für heutige Displays optimierte Variante von „New York“ herunterladen möchte, kann das über Apples Entwicklerseite tun (Link: ). Apple spricht im Beschreibungstext von einem neugestalteten Schriftbild mit Serifen, das auf essenziellen Aspekten der ursprünglichen Schriftart basiert. „New York“ könne entweder für sich alleinstehend genutzt werden oder in Kombination mit Apples aktueller Systemschrift San Francisco, die sowohl auf dem Mac als auch auf iDevices zum Einsatz kommt. Bei der kombinierten Nutzung gilt es zu beachten, dass es sich bei San Francisco – im Gegensatz zu „New York“ – um eine Schriftart ohne Serife handelt.