Apple gibt 15% Bonus auf Guthaben – nur wenige Tage lang

Bedingungen

Wie sich das Angebot nutzen lässt

Freie Betragswahl oder feste Optionen

Dass man iTunes-Geschenkgutscheine häufiger einmal mit Rabatt in Supermärkten oder anderen Verkaufsstellen erhalten kann, ist seit vielen Jahren bekannt. Apple selbst gab zwar anlässlich mancher Promo-Aktionen wie beispielsweise Back to School auch schon einmal Geschenkgutscheine als Bonus aus, reduzierte bislang aber nie den Preis. Dies ist nun erstmals anders, denn Apple rief eine neue Rabatt- bzw. Bonusaktion ins Leben. Diese läuft unter der Überschrift "Erhalte 15 Prozent Bonus, wenn du der Apple-ID Guthaben hinzufügst".Apple limitiert das Angebot auf eine "Bonustransaktion", wie es in den Bestimmungen heißt. Bis zu 300 Euro sind als Einzahlung möglich – wer sich für den Maximalwert interessiert, muss dies aber auf einen Schlag tun, denn 3x100 Euro hintereinander sieht das Angebot nicht vor. Die Aktion startete am heutigen Tag und läuft noch bis zum 24. Dezember.Um die "15 % Bonus"-Aktion zu nutzen, öffnen Sie zunächst den App Store auf iPhone oder iPad (zum Store: ). Tippen Sie dann auf der Hauptseite des Stores auf Ihr Profilbild, um in die Accounteinstellungen zu kommen. Dort finden Sie unterhalb der Einträge "Käufe" und "Personalisierte Empfehlungen" einen Block aus Code- und Guthabenoptionen. Tippen Sie auf "Guthaben zu Apple ID hinzufügen", um anschließend dann den Aufladebetrag auszuwählen. Natürlich steht die Promo auch über den Mac App Store bzw. iTunes Store zur Verfügung.Apple bietet mehrere voreingestellte Optionen, erlaubt aber auf freie Betragswahl. Wer sich für 10 Euro entscheidet erhält 1,50 Euro an Bonus, bei 50 Euro sind es + 7,50 Euro, bei 100 Euro schon 15 Euro. Angesichts des Limits von 300 Euro verschenkt Apple somit maximal 45 Euro. Wer ohnehin häufig Apple-Dienste in Anspruch nimmt, sollte sich überlegen, einen höheren Betrag zu nehmen. Neben Einkäufen von Filmen Musik oder Büchern lässt sich mit dem Guthaben natürlich auch ein Abo von Apple Music (oder der gemunkelten Medien-Flatrate im kommenden Jahr...) bezahlen.