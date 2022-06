Apple erweitert Support-Foren: Community+ ist gestartet

Community+ lockt mit Vergünstigungen

Mitgliedschaft auf Einladung von Apple

Anwender helfen Anwendern: Nach diesem Prinzip funktionieren Support-Foren bereits seit vielen Jahren. Die spezielle Form der weltweiten „Nachbarschaftshilfe“ ist so alt wie das Internet selbst. Ebenso wie viele andere Unternehmen betreibt auch Apple seit Langem entsprechende Webseiten, auf denen Nutzer von Mac, iPhone und iPad, der jeweiligen Betriebssysteme sowie verschiedenster Apps um Rat fragen können.Apple hat jetzt ein neues Programm ins Leben gerufen, welches besonders rege und hilfreiche Foren-Mitglieder auszeichnen und zu noch höherem Engagement anspornen soll. Ziel der vom kalifornischen Unternehmen Community+ genannten Initiative ist, die Qualität der Foren zu erhöhen. Erreichen will Apple das auf folgende Art und Weise: Wer häufig Foren-Beiträge veröffentlicht, welche sich unter anderem durch besondere Kompetenz auszeichnen, kann eine Einladung zum neuen Programm erhalten. Mit dieser Auszeichnung gehen dann – neben der Ehre – einige zusätzliche Vergünstigungen einher.Mitglieder von Community+ erhalten Apples Ankündigung zufolge unter anderem spezielle Vorteile. Wie diese genau aussehen werden, sagt das Unternehmen allerdings bislang nicht. Darüber hinaus verspricht Apple den ausgewählten Programmteilnehmern „white-glove experiences“, also äußerst hochwertige Erfahrungen, ohne diese näher zu spezifizieren. Die Zahl der jährlich vergebenen Einladungen ist streng limitiert, damit Community+ immer „frisch und einzigartig“ bleibt, heißt es auf Apples Webseite. Ob man eine Einladung zum neuen weltweiten Programm erhält, hängt nicht nur von Kompetenz und Engagement ab. Mitglieder von Community+ müssen zudem unter Beweis gestellt haben, dass sie durch ihr Verhalten in den Foren ein Vorbild für andere darstellen und diese dadurch zum Mitmachen motivieren. Insbesondere sollen sie nach Apples Willen zur „Willkommenskultur in den Foren" beitragen.