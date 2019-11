Apple, eBay und Samsung machen gemeinsame Sache bei Windenergie

„White Mesa Wind“

Unternehmen zeigen sich ambitioniert

Apple treibt das hauseigene Umweltengagement weiter voran. Das Unternehmen aus Cupertino hat sich zu diesem Zweck mit eBay, Samsung und Sprint (US-Mobilfunkanbieter) zusammengetan. Es geht den Unternehmen darum, saubere Energie von einer noch in der Planungsphase befindlichen Windrad-Farm in Texas zu beziehen, die von Apex Clean Energy entwickelt und errichtet wird. Apex arbeitet an über 13 entsprechenden Projekten in den US-Bundesstaaten Oklahoma, Texas und Illinois.Das „White Mesa Wind“-Anlage wird ihren Standort in Crocket County (Texas) haben. Nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2021 wird sie die Umgebung mit 500 Megawatt an Energie versorgen können. Apple soll von den vier genannten Unternehmen den größten Anteil am erzeugten Strom bekommen. Dem aktuellen Plan zufolge fließen 75 Megawatt der sauberen Energie zu Apple-Einrichtungen oder werden für Zwecke des Unternehmens verwendet – Hochrechnungen zufolge entspricht das der Versorgung von bis zu 20.000 Haushalten.„Wir sind stolz darauf, weltweit alle Apple-Betriebsstätten mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben“, so Lisa Jackson, Apples Verantwortliche für die Bereiche Umwelt und Soziales. „Unternehmen aller Größen können dabei helfen, erneuerbare Energie in Umlauf zu bringen. Die gemeinschaftliche Vereinbarung in Texas ist ein Modell, das andere hoffentlich nachmachen.“Auch Wendy Jones (SVP für Global Operations bei eBay) betont das hauseigene Engagement für die Umwelt: „Die Zusammenarbeit ist nicht nur ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, bis zum Jahr 2025 auf 100 Prozent erneuerbare Energie zu setzen – sie hilft uns auch dabei, gemeinsam mit anderen Unternehmen eine Zukunft mit sauberem Strom voranzutreiben.“ Samsung Austin Semiconductor sieht ebenfalls ein großes Potenzial in dem Zusammenschluss: „Wir wissen von der Bedeutung, die Firmen-Partnerschaften für die Nachhaltigkeit haben.“ Projekte wie „White Mesa Wind“ seien zudem wichtig dafür, mehr erneuerbare Energie für lokale Märkte bereitzustellen.