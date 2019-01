Apple dreht Facebook nach Manipulationen den Enterprise-Zugang ab

Facebook zunächst: Projekt Atlas ist regelgerecht

Apple hat nach Missbrauchsfällen Facebook das Enterprise-Zertifikat im Developer-Bereich entzogen und alle internen Apps des Social-Media-Unternehmens deaktiviert. MacRumors meldet zudem, die Mitarbeiter seien wütend und könnten nun ihre Arbeit nicht mehr verrichten. Angeblich bestehen zwischen den beiden Konzerne Gespräche, um den Fall zu lösen.Apple sperrte den Enterprise-Zugang, nachdem Datensammel-Aktivitäten des Social-Media-Konzerns ans Tageslicht gekommen waren. Facebook hatte im Zuge des „Projekt Atlas“ Nutzer bezahlt, um deren detailierte Daten zu erhalten. Dazu kam eine eigens entwicklelte „Research-App“ zum Einsatz, die über Distributionsdienste des Enterprise-Accounts auf die iPhones der Teilnehmer gelangte. Facebook gab zunächst an, nicht gegen die Regeln des Kontos verstoßen zu haben. Die Teilnehmer hätten sich freiwillig zur Verfügung gestellt, die Erlaubnis für die Datenverwendung erteilt und 20 Dollar/Monat dafür erhalten.Apple entzog dem Konzern das Enterprise-Zertifikat mit der Begründung, das Programm sehe nur die Verteilung von Apps innerhalb eines Unternehmens vor. Eine App zur Datenerfassung von Verbrauchern verstoße klar gegen das Re­g­le­ment. Zum Schutz der Apple-Anwender und ihrer Daten widerrufe man in solchen Fällen das Zertifikat. Dass Facebook bewusst nicht Apples TestFlight-Methode zur App-Ausgabe genutzt hat, sehen Beobachter als klaren Hinweis dafür an, dass sich der Social-Media-Riese durchaus im Klaren über die Richtlinienverletzung war. Facebook gab später zu, anscheinend „doch“ nicht regelgerecht gehandelt zu haben.Mit dem Entzug des Enterprise-Zertifikats deaktivierte Apple nicht nur die besagte Research-App, sondern das komplette interne App-Portfolio Facebooks. Damit ist der Zuckerberg-Konzern nicht mehr in der Lage, interne Varianten seiner Apps zu Testzwecken zu verteilen. Gravierender scheint jedoch, dass auch die internen Mitarbeiter-Programme für Rechnungswesen, Transport- und Lebensmittel-Zwecke nicht mehr funktionieren. Alle Apps, die auf dem Zertifikat basieren, starten schlicht nicht mehr. Die Mitarbeiter sollen darüber erbost sein und ihre Arbeit ohne den Zugriff nicht mehr verrichten können. Intern stufe Facebook das Problem als „kritisch“ ein.Nachdem Facebook in der Vergangenheit schon einmal verbotenerweise versucht hatte, über die Onavo-App per VPN Nutzerdaten einzusammeln, stellt die „Research-App“ nun den zweiten Verstoß gegen Apples Developer-Richtlinien innerhalb von kurzer Zeit dar. Facebook umging zudem jedes Mal die Prüfung durch das App-Store-Team. Angeblich überschneidet sich der Code der Onnavo-Software in erheblichen Teilen mit dem der Research-App. Die beiden Konzerne sollen Gespräche darüber aufgenommen haben, um den Konflikt zu lösen.