Apple, das am höchsten angesehene Unternehmen der Welt – laut Fortune-Ranking

Big Tech ist vorne

Apple führt die Top 10 deutlich an

Ein weiteres Jahr, eine weitere Spitzenposition im alljährlichen Fortune-Ranking der beliebtesten und am höchsten angesehenen Unternehmen der Welt - zum inzwischen fünfzehnten Mal in Folge konnte Apple in der renommierten Aufstellung Rang 1 einnehmen. Fortune ermittelt die Position in der Gesamtaufstellung auf Grundlage von aktuellen Ergebnissen, Werten des Vorjahres sowie Umfrageergebnissen unter mehreren Tausend Führungskräften sowie Marktbeobachtern. Erneut erhält Apple in allen neun Disziplinen, darunter Innovation, Management, Qualität der Produkte, finanzielle Solidität, langfristige Aussichten und soziale Verantwortung, die Bestnote.Blickt man auf die zehn bestplatzierten Unternehmen, dann liegt Big Tech aus dem Westen der USA ganz eindeutig vorne. Hinter Apple aus Kalifornien reihen sich nämlich Amazon und Microsoft ein, deren Hauptquartiere beide im Großraum Seattle, Washington State liegen. Erst auf dem vierten Rang folgt dann eine ganz andere Branche. Pfizer gelang angesichts der Corona-Pandemie ein großer Sprung nach vorne – was man hierzulande als BionTech-Impfung bezeichnet, ist in der restlichen Welt als "Pfizer Vaccine" bekannt.Die weiteren Plätze gingen an Walt Disney, Berkshire Hathaway, den Google-Dachkonzern Alphabet, Starbucks, Netflix sowie JPMorgan Chase. Alleine in den Top 10 gibt es aber bereits deutliche Unterschiede in der Bewertung. Während Apple 8,56 Punkte erhielt, sind es bei JPMorgan schon wieder nur 6,45 Zähler. Noch ein anderer Aspekt ist hinsichtlich Apples Abschneiden erwähnenswert: In jeglicher Unterkategorie der Aufstellung landete der Mac- und iPhone-Hersteller ebenfalls ganz vorne. Ganz gleich, ob es um finanzielle Aufstellung, Innovationskraft oder soziales Verantwortungsbewusstsein geht, stets erhielt Apple die Bestnote.Ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Als Apple im Jahr 2007 erstmals die "Most Admired Companies" anführte, sah es auf den weiteren Plätzen noch ganz anders aus. Von Google, FedEx, Genentech und Nike ist derzeit nur noch Google bzw. Alphabet unter den Top 10 vertreten. Die Teildisziplin "Computer" hatte damals außerdem IBM gewonnen, während Apple hier auf den zweiten Platz kam.