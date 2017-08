Apple bietet exklusives RED-Kamera-Bundle mit Final Cut an

Seit kurzem führt Apple im Online Store ein exklusives Kamera-Bundle vom professionellen Kinokamera-Hersteller RED an. Es besteht aus der RED RAVEN Kamera und notwendigem Zubehör wie einem Sigma-Objektiv, Sucher-Display, Akkupacks, Speichermodul mit Reader, Schnittstellenmodul sowie Transportkoffer.Die RED RAVEN verfügt über einen Dragon-Sensor mit einer Auflösung von 4,5K. Bei voller Auflösung lassen sich Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Begnügt man sich mit einer 2K-Auflösung sind auch 240 Bilder pro Sekunde möglich. Die maximale ISO-Empfindlichkeit wird mit 28000 angegeben, wobei die Verschlusszeit bis zu 1/8000 betragen darf, was auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hochwertige Aufnahmen garantiert.Neben der Hardware liegt dem Bundle auch ein Download-Code für Final Cut Pro X bei, sodass nach Kauf - abgesehen vom ebenfalls erforderlichen Mac - mit der Produktion hochwertiger Kinofilme begonnen werden könnte. Allerdings hat das geschnürte Paket aus professionellen Komponenten seinen Preis, der sich in Deutschland auf stolze 16.999 Euro beläuft. Für Hobby-Filmer ist das RED RAVEN Kamera-Kit ganz klar nicht gedacht.