Apple auf neuen Wegen: Angeblich ein "Netflix für Spiele" in Arbeit

Kein "Pay to win", sondern hochwertig

Apple als Spiele-Publisher?

Dass Apple konsequent einen neuen Geschäftszweig mit kontinuierlich fließenden Einnahmen ausbaut, ist hinlänglich bekannt. War Apple vor einigen Jahren noch kaum als Diensteanbieter bekannt, so änderte sich dies spätestens mit Apple Music. Zwar spülte bereits der iTunes Music Store, dann der App Store reichlich Geld in Apples Kassen – verglichen mit dem Gesamtumsatz des Unternehmens handelte es sich aber um einen eher zu vernachlässigenden Bereich. Dies hat sich grundlegend geändert und auf Apples Quartalskonferenzen steht das Wachstum des Dienste-Sektors jedes Mal im Mittelpunkt. Ob mit Download-Stores, Apple Music, Apple Pay oder iCloud-Speicherupgrades, Apple steigerte den Quartalsumsatz innerhalb von fünf Jahren von 3,7 auf rund 10 Milliarden Dollar. Zudem steht Apples Film-Angebot in den Startlöchern und auch die Zeitschriften-Flatrate soll nicht mehr weit entfernt sein.Jetzt heißt es in einem Bericht, dass Apple noch ein weiteres Feld beackern möchte: Den Spielemarkt. Jetzt bereits sind Spiele – vor allem durch In-App-Käufe – der wichtigste Umsatzbringer im App Store. Apple plane allerdings, eine Spiele-Flatrate anzubieten und damit zu einer Art "Netflix für Games" zu werden. Dieses Software-Portal würde natürlich nicht die Unmengen kostenloser Spiele beinhalten, welche durch wiederholten Verkauf virtueller Gegenstände Umsatz generieren – sondern sich auch qualitativ hochwertigere Titel konzentrieren.In den vergangenen Jahren geriet das einstige Vertriebsmodell des Kauf-Spiels fast in Vergessenheit und in den Charts lassen sich fast ausschließlich kostenlose Angebote finden. Genau dort wolle Apple ansetzen – und Anbietern einen Markt bieten, die nicht auf "Pay to win" setzen wollen. Möglich sei sogar, dass Apple selbst als Spiele-Publisher auftritt und Studios direkt für ihre Entwicklungsarbeit bezahlt. Dies ginge mit dem Effekt einher, exklusive Inhalte auf die iOS- und eventuell auch Mac-Plattform zu holen. Wann der Dienst an den Start gehen könnte, ist derzeit unbekannt. Dem Bericht zufolge stehe Apple noch am Anfang. Dass die Spiele-Plattform daher einer der von Tim Cook für 2019 bestätigten, neuen Apple-Dienste wird, erscheint eher unwahrscheinlich.