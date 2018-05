Apple auf Platz 12 in chinesischem Kundenmonitor

Auf einem Level mit Microsoft

Das Reputation Institute veröffentlichte jetzt die Ergebnisse seiner Erhebung "RepTrak China 2018", in der es das Renommee von 100 internationalen Unternehmen bei der chinesischen Kundschaft ermittelt hat. Apple erreicht darin den 12. Platz, berichtet die South China Morning Post . Das Institut befragte dafür rund 30.000 Verbraucher. Sie bat man, die Unternehmen in den Kategorien Vertrauen, Wertschätzung, Bewunderung und gutem Gefühl zu bewerten.Intel erreicht in der RepTrack-Liste den ersten Platz mit einem Wert von 73,6. Huawei folgt mit nur 0,9 Punkten weniger. Google erhält mit 71 Zählern Platz vier. Der Liste zufolge hat auch Nokia einen besseren Ruf als der High-Tech-Konzern aus Cupertino: Der finnische Netzwerkausrüster erreichte Platz 8. Punktgleich mit Apple liegt Microsoft mit 69,7 auf Platz 11. Auch Zulieferer Foxconn taucht in der Rangliste auf und erhielt eine Wertung von 67,6.Das Reputation Institut stellt in seiner Analyse fest, dass Apples Ranking seit 2012 – also seit den Selbstmorden und entsprechenden Untersuchungen in Apples Lieferkette – um 8,7 Punkte gesunken ist. Sowohl den Ruf von Apple als auch den von Foxconn haben die Verbraucher als "durchschnittlich" bewertet. Interessant sind die Details bei Huawei: Den Smartphone-Hersteller schätzen die Kunden als "2x echter" ein als Apple; er sei transparenter, offener im Austausch und hebe sich mehr ab. Neben den lokalen Ranglisten veröffentlicht Reputation Institute auch die "RepTrack Global" , bei der letzten Erhebung dieser Art erreichte Apple den 58. Platz.