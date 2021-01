Apple auf Aufholjagd: Verkaufszahlen für 2020 bescheinigen iPhone 12 enormen Erfolg

Rekordabsatz bei Apple

Abstand zwischen Samsung und Apple schmilzt

Apples Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020 übertreffen selbst die optimistischsten Erwartungen – ein Rekordumsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar zeugt davon, dass das Unternehmen einiges richtig macht. Der Löwenanteil entfällt dabei auf das iPhone: Diese Sparte machte im vergangenen Quartal einen Umsatz von satten 65,6 Milliarden Dollar (siehe ). Da Apple aber nicht auf die verkauften Stückzahlen eingeht, müssen Marktforschungsunternehmen diese Lücke füllen. Der neueste Bericht von Canalys informiert über die Anzahl der verkauften Smartphones aller relevanten Hersteller – und sieht Apple weiter auf der Überholspur.Für das vierte Quartal 2020 konstatiert Canalys 359,6 Millionen verkaufte Smartphones weltweit, was einem kleinen Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Apple gelang es, knapp 82 Millionen Einheiten abzusetzen – so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Der verspätete Launch des iPhone 12 trägt natürlich zu diesem Rekordergebnis bei. Apple war somit der erfolgreichste Anbieter von Smartphones im letzten Quartal. Das liege Canalys zufolge nicht zuletzt an einigen klugen Entscheidungen: So habe der US-Konzern erhebliche Kosteneinsparungen in der Logistik erzielt, indem er den Lieferumfang des iPhones abspeckte – und dank kleinerer Verpackungen größere Chargen bestellen konnte.Andere Hersteller hatten weit weniger Erfolg: Samsungs Marktanteil sank um zwei Prozentpunkte, Huawei taucht in der Liste der fünf größten Anbieter gar nicht mehr auf: Das chinesische Unternehmen wurde mit Sanktionen der USA belegt und verzeichnet daher herbe Umsatzverluste. Canalys wirft aber auch einen Blick auf die Zahlen des Gesamtjahres 2020: Dort belegt Samsung den ersten und Apple den zweiten Platz. Der Abstand zwischen den beiden Unternehmen schrumpfte jedoch deutlich: Samsung vermochte knapp 256 Millionen Smartphones abzusetzen, was deutlich weniger als im Vorjahr (298 Millionen) ist. Apple kann auf ein Wachstum von fünf Prozent verweisen – Samsungs Vorsprung beim Marktanteil sank von acht auf vier Prozentpunkte.