Apple Watch rettet weitere Leben in England und Indien

Knapp am Infarkt

Ausgebremst in Indien

Die Apple Watch kann seit watchOS 4 seinen Träger warnen, wenn die Herzfrequenz steigt, obwohl er sich inaktiv verhält. Zwei Fälle zeigen nun, wie rettend dieser Alarm sein kann. Der eine Fall stammt aus England, der andere aus Indien.In Nordengland saß Kevin Pearson und las ein Buch als die Watch anschlug. Die Uhr registrierte eine Frequnz von 161 Schlägen pro Minute und empfahl, einen Arzt aufzusuchen, da er einen Herzinfarkt haben könnte. Pearson war glücklicherweise bereits im Krankenhaus. The Independent zitiert den 52-Jährigen bei seiner Anfrage: "Ich sagte, vielleicht ist es nur meine Uhr, aber können Sie mal schauen." Die Ärzte stellten Vorhofflimmern fest und behielten ihn für weitere Untersuchungen dort. Diese Herzrhythmusstörung kann zu einer Thrombose/Embolie führen. Nach EKG und Blutbildanalyse kamen sie zum Schluss, dass er tatsächlich ein "Ereignis" erlebte, das die selben Symptome wie ein Herzinfarkt zeigt. Der Patient zeigte sich verwundert: "Ich habe gar nichts gemerkt.… Ich habe mich absolut gut gefühlt." Er dankte Tim Cook in einer Mail und hoffte darin, "dass mehr Menschen durch die Watch gerettet werden können."In Puna hat eine Anwaltin während einer stressigen Situation im Gericht eine Warnung erhalten, sie solle "tief durchatmen" und Stress abbauen. Sie liege mit einem Herzschlag von 136 weit über ihrem Normalwert. Die Uhr, so erzählt GadgetsNow die Geschichte, ermahnte Arati Joglekar im Gericht. "Einer meiner Mitarbeiter hatte es versäumt, ein wichtiges Dokument unterschreiben zu lassen, das ich einem Beamten vorlegen musste. Die Deadline war eng und ich konnte nicht anders, als meine Beherrschung zu verlieren", so Joglekar im Telefoninterview. Die Uhr habe immer wieder virbriert, zuletzt anhaltend und dann sah sie die Mitteilung. Aus Angst vor einem ernsthaften Gesundheitsproblem, nahm sie eine Pause und realisierte, wie stark sie ihre Gesundheit durch den Stress in ihrem Job beeinträchtigt. Später dankte sie in einer Mail Apple-CEO Tim Cook dafür, solche "Life-Changing-Moments", also Momente, die das eigene Leben verändern, möglich zu machen.Die Funktion "Erhöhte Herzfrequenz" arbeitet seit watchOS 4 zusammen mit Apple Watch Series 1, Series 2 (ausgenommen Modelle der ersten Generation) und Series 3. Der Normalpuls bei Erwachsenen liegt bei 60 bis 90 Schlägen pro Minute, bei 120 sprechen Ärzte von erhöhtem Puls, bei einem akutem Puls von über 150 sollte sofort der Notarzt gerufen werden.