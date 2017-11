Apple-Watch-Zubehör erhält erstmals Zulassung als medizinisches Produkt

EKG-Gerät für Apple Watch mit FDA-Zulassung

Bevor die Apple Watch 2015 vorgestellt wurde, spekulierten Beobachter über einen Eintritt Apples in den Medizinsektor. In der Tat wies die fertige Smartwatch einige Sensoren und Fähigkeiten auf, die für Gesundheitszwecke nützlich sind, beispielsweise den integrierten Pulsmesser. Doch die Notwendigkeit, medizinische Geräte in den USA durch die Arzneimittelbehörde FDA zulassen zu müssen, verhinderte eine entsprechende Vermarktung. Deswegen platzierte Apple die Watch zuerst als Mode- und inzwischen als Fitness-Accessoire.Während Tim Cook inzwischen klarmachte, keine FDA-Zulassung anzustreben, ist jetzt erstmals ein Zubehörhersteller über diese Hürde gesprungen. AliveCor hat das KardiaBand spezifisch für die Apple Watch entwickelt und darf es fortan ein medizinisches Gerät nennen. Das KardiaBand wird an das Armband der Apple Watch geknipst. Hält man für 30 Sekunden den Daumen auf die Fläche, wird in dieser Zeit von der zugehörigen App ein EKG erstellt. Auf diese Weise lassen sich etwa Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern erkennen.Streng genommen ist die Funktionsweise nicht anders als diejenige, welche die Apple Watch von sich aus mitbringt. Aber ohne FDA-Zulassung darf Apple nur über Unregelmäßigkeiten informieren, keine Diagnosen liefern oder Therapien vorschlagen. AliveCor-Chef Vic Gundotra sagt dazu: "Apple darf also sagen: »Oh, dein Puls ist hoch.« Aber was heißt das? Solltest du ins Krankenhaus fahren? Und was würden sie dort machen? Jeder Arzt würde erstmal ein EKG durchführen." Das KardiaBand hätte genau dies schon gemacht, kann die Ergebnisse als normal oder gefährlich klassifizieren und direkt zum Arzt schicken.Neben dem KardiaBand bietet das Unternehmen übrigens auch KardiaMobile an, das Äquivalent für Smartphones. Dieses besteht aus einer drahtlos verbundenen Doppelfläche zum Auflegen der Finger. Dieses ist mit 99 US-Dollar nur halb so teuer wie das KardiaBand, für das AliveCor 199 Dollar aufruft. Für bestimmte Features wie etwa Blutdruckmessung ist über die bloße Hardware hinaus allerdings noch eine Premium-Mitgliedschaft notwendig, die pro Jahr 99 Dollar kostet.