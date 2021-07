Apple Watch Series 6: Import-Stopp gefordert, Sensor-Hersteller erhebt Vorwürfe

Technologie der Apple Watch 6 geklaut?

Patentverstoß – und Irreführung, sagt Masimo

Zwist begann schon vor der ersten Apple Watch

Moderne Smartwatches sind weit mehr als eine Uhr – und auch mehr als nur ein Kleincomputer am Handgelenk. Apple positioniert die Apple Watch beispielsweise schon seit Jahren als medizinisches Device, welches hochpräzise Sensoren auf winzigem Raum vereint. Sogar Einkanal-EGKs sind möglich, ebenso wie Messung des Blutsauerstoff-Gehalts. Letzteres hielt mit der Apple Watch Series 6 Einzug und sorgt nun für rechtliche Auseinandersetzungen. Noch immer ist nämlich keine Einigung zwischen Apple und einem Sensorhersteller namens Massimo in Sicht. Dieser wirft Apple vor, wissentlich gegen Patente zu verstoßen Massimo hält Patente auf nicht-invasive Monitoring-Funktionen, spezialisiert auf Blutsauerstoff. Genau diese Technologie nutze Apple in der Series 6, so Masimo. Eine Beschwerde bei der Internationalen Handelskommission soll es Apple daher untersagen, die aktuelle Generation der Smartwatch zu vertreiben, bis eine Einigung mit Masimo gefunden ist. Insgesamt verstoße Apple nicht gegen eines, sondern gleich gegen fünf Patente des Unternehmens. Als Beleg für den ganz bewussten Verstoß führt der Sensorhersteller an, dass Apple im Jahr 2014 diverse Schlüsselmitarbeiter von Masimo abgeworben hatte.Erschwerend komme hinzu, dass der Blutsauerstoff-Sensor der Apple Watch 6 nicht einfach nur irgendein kleines Feature sei, sondern von Apple als eine der maßgeblichen Verbesserungen beworben werde. Gleichzeitig täusche das Unternehmen aber die Nutzer, denn im Kleingedruckten weise Apple dann darauf hin, man solle das als medizinische Funktion beworbene Feature eben nicht als medizinisch zuverlässig verstehen.Der Streit um besagten Blutsauerstoff-Sensor ist aber nicht die erste Auseinandersetzung zwischen Masimo und Apple. Schon seit Jahren wirft der Anbieter Apple vor, systematisch Technologien zu stehlen und unter dem Vorwand einer Zusammenarbeit Betriebsgeheimnisse zu entwenden. Diese Aussagen sind dabei sogar älter als die Apple Watch selbst. Als Apples Smartwatch noch unter dem Namen "iWatch" durch die Gerüchteküche geisterte, meldete sich Masimo bereits zu Wort und verwies auf mehrere Personalwechsel. Wie es von einem hochrangigen Manager hieß, kaufe Apple hier Menschen weg – man könne nur hoffen, dass Apple nicht dasselbe wie Masimo tun wolle.