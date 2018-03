Apple Watch: Series 3 im Aufwind, Series 0 wird immer weniger genutzt

Seit September letzten Jahres steht die Apple Watch Series 3 zum Verkauf bereit - erstmals auch mit LTE-Funktionalität, so dass sich bestimmte Funktionalitäten auch ohne iPhone in Reichweite nutzen lassen. Die Apple Watch Series 3 soll sich vielen Marktbeobachtern und einem Kommentar von Tim Cook nach besser verkaufen als die vorherigen Generationen. Schon mit der ersten Apple Watch, verfügbar seit April 2015, konnte Apple signifikante Marktanteile im Smartwatch-Markt erreichen - gemessen am Konzernumsatz hielten sich die Einnahmen aber in Grenzen.Der Entwickler der App Pedometer++ , David Smith, hat Kenndaten seiner bekannten Apple-Watch-App zum Zählen von Schritten veröffentlicht. Natürlich sind diese Daten nicht komplett repräsentativ, da es sich nur um die Auswertung einer einzelnen App handelt.Vor wenigen Tagen überholte demnach die Apple Watch Series 3 von der Nutzung her alle anderen Generationen der Apple Watch. Bevor die dritte Generation der Apple Watch erschien, war die Nutzung der "Series 0" (die allererste Generation) und "Series 2" (erschienen im September 2016) relativ stabil - ab Marktstart der Series 3 fiel die Nutzung dieser Generationen allerdings kontinuierlich ab. Es ist anzunehmen, dass mit der dritten Generation der Apple Watch viele Kunden die Gelegenheit nutzen, um auf ein aktuelles Modell umzusteigen.Die Nutzung der Series 1, welche gemeinsam mit der Series 2 vorgestellt wurde und sich nach wie vor als Low-End-Modell im Verkauf befindet, beeinträchtigte die Verfügbarkeit der Series 3 allerdings kaum. Zumindest die Series 0 kann langsam zum "alten Eisen" gezählt werden - für die Nutzung von vielen Apps ist die allererste Generation mittlerweile zu langsam und träge. Außerdem dürften nach drei Jahren im Einsatz viele Akkus das Zeitliche segnen.