Apple Watch NikeLab ab jetzt verfügbar

Variante der Nike+

Wo sie zu kaufen ist

Limitiert ist vor allem das Armband

Eine Woche nach der Ankündigung durch Nike ist heute termingerecht die Apple Watch NikeLab in den Verkauf gegangen. Dabei handelt es sich um eine dritte Variante der Apple Watch Nike+, die in Zusammenarbeit zwischen Apple und dem Sportartikelhersteller Nike entstanden ist.Die NikeLab unterscheidet sich nur durch ihre Gehäuse-Armband-Kombination von den anderen beiden Modellen. Eine Apple Watch Series 2 im Spacegrau-Gehäuse wird hier mit einem weißen Armband mit schwarz umrandeten, atmungsaktiven Löchern angeboten. Wie auch die anderen Modelle beinhaltet die NikeLab eine tiefe Integration mit der App »Nike+ Run Club« und hat prominent das Nike-Logo auf dem Display.Die NikeLab gibt es in den beiden Größen 38 mm und 42 mm und unterscheidet sich auch im Preis nicht von den Schwestermodellen: 419 Euro werden für die kleinere Version fällig, während die größere 449 Euro kostet. Vom neuen Armband abgesehen ist die Hardware die gleiche wie bei anderen Modellen der Series 2: GPS-Modul, Wasserfestigkeit bis zu 50 Metern und ein Dual-Core S2-Chip unterscheiden es von der Apple Watch der ersten Generation.Die neue Apple-Watch-Ausführung bleibt allerdings streng limitiert; so findet sie ihren Weg beispielsweise nicht in den Apple Online Store und auch nicht in die Apple-Geschäfte vor Ort. Für Endkunden ist sie lediglich auf der Nike-Webseite zu haben (Link: ) oder vor Ort in den NikeLab-Geschäften sowie dem Pop-Up-Store der Apple Watch in Tokyo.Das neue NikeLab-Sportarmband ist übrigens auch nicht einzeln als Ersatzband im Apple Online Store zu haben. Hier finden sich weiterhin nur die Armbänder der beiden anderen Varianten in Weiß und in Schwarz, sowie das Extra-Armband in Schwarz/Volt (Store: ). Die anhaltende Kooperation mit Nike stellt die Akzentuierung der Apple Watch als Sportutensil in den Fokus; seit der Einführung der Series 2 im vergangenen Herbst hat Apple die frühere Betonung des Modeaspekts fast vollständig aufgegeben.Weiterführende Links: