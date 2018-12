Apple Watch: 4,2 Millionen Uhren in Q3, aber kein Wearables-Marktführer

Auf den Quartalskonferenzen veröffentlichte Apple noch nie Verkaufszahlen oder gesonderte Umsätze für Apple Watch, Apple TV, HomePod oder AirPods. Die Umsätze dieser Produktlinien werden in der Kategorie "Andere Produkte" zusammengerechnet. Anhaltspunkte, wie gut sich die Apple Watch verkauft, geben Marktstudien.Eine solche Studie hat gerade IDC veröffentlicht. Apple lieferte im dritten Quartal diesen Jahres 4,2 Millionen Uhren aus – dies bedeutet eine Steigerung um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dort konnte Apple 2,7 Millionen Einheiten absetzen. Für den ersten Platz unter den Wearables-Herstellern reicht es leider trotzdem nicht: Xiaomi steigerte die Verkaufszahlen um gar 90 Prozent auf 6,9 Millionen Einheiten – von 3,6 Millionen im Vorjahresquartal.Auf Platz 3 der Statistik landet FitBit mit 3,5 Millionen Einheiten (-3,1%), Huawei auf dem vierten Rang mit 1,9 Millionen (+20,3%) und Samsung auf dem fünften Position mit 1,8 Millionen Stück (+91,0%). Kleinere Hersteller sind im Wearables-Markt sehr beliebt: Insgesamt entfallen 13,7 Millionen Einheiten und somit knapp 53 Prozent auf Hersteller, die es nicht in die Top-Fünf geschafft haben. Der Wearables-Markt als Ganzes wuchs innerhalb eines Jahres um 21,7 Prozent auf 32 Millionen Einheiten.Die Apple Watch Series 4 soll im dritten Quartal noch keine große Rolle gespielt haben: Bei weniger als 20 Prozent der ausgelieferten Uhren handelte es sich laut IDC um das allerneuste Modell. Dies liegt daran, dass die 4. Generation erst Ende September in den Handel kam und laut IDC weiterhin viele Kunden zu der nun preisreduzierten Series 3 greifen.