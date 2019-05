Apple TV: Netflix kündigt High-Quality-Audio an

reichhaltigeres, intensiveres Erlebnis

Netflix bringt Audio in Studio-Qualität auf den heimischen Fernseher. Das zumindest hat der Streaming-Riese in einer Pressemitteilung versprochen . Die verbesserte Audioausstrahlung soll den Zuschauern einbescheren. Zusätzlich habe man den Mechanismus verbessert, um auch bei begrenzten Geräten oder Bandbreiten die optimale Audio-Ausbeute zu gewährleisten. Zudem veröffentlichte Netflix ein Video, um den Kunden das neue Feature näherzubringen.Netflix nennt die neue Tonqualität schlicht. Damit hebe man die Klangqualität auf ein neues Niveau. Damit stelle der Anbieter sicher, dass der Sound zu Hause näher an das heranreiche, was die Macher im Studio gehört haben. Dem Streaming-Dienst gelingt das neben einigen Sounddesign-Anpassungen durch die Verbesserung der Bitrate. Schon länger bietet Netflix Dolby Atmos (für Premium-Kunden) und 5.1-Surround-Sound an.Etwas genauer geht der Konzern auf die Ankündigung ein, besseren Sound für begrenzte Bandbreiten und Geräte zu liefern: Anscheinend hat man am Algorithmus für die automatische Bitraten-Einstellung geschraubt. So erhalten die Kunden nun abhängig von Hardware und Internet-Leitung eine höhere Bitrate als zuvor. Im Bereich 5.1 variiert sie in der Bandbreite von 192 kbps bis zu 640 kbps, bei Dolby Atmos zwischen 448 kbps und 768 kbps.Netflix erzählt auch die Geschichte hinter. Man habe mit den Duffer-Brüdern Szenen aus der zweiten Staffel in einer Wohnzimmer-Umgebung angesehen und dabei sei aufgefallen, dass einige Ton-Sequenzen in einer Verfolgungsjagd nicht so scharf klangen wie im Studio. Netflix setzte nach eigenen Angaben Sound-Designer und Toningenieure an das Problem und erhielten dank Bitraten-Optimierung eine höhere Qualität. So habe man das Problem lösen können. Die dabei angewendeten Schritte setze man nun in immer mehr Produktionen ein, um allen Formaten eine bessere Tonausgabe zu bescheren. Zudem arbeite Netflix an einer Optimierung der eigenen Kodierungstechnologien, um die Bitraten mit der Zeit kontinuierlich erhöhen zu können.