Apple Stores: Kyoto vor Eröffnung, Ärger in Melbourne

Apple arbeitet kontinuierlich am Ausbau des Ladennetzes und präsentiert nun erste Bilder vom Apple Store im japanischen Kyoto. Eine einstweilige Verfügung stoppte die Planungen zum ersten australischen Flagship-Store hingegen erstmal. Ein neuer Schutzstatus gibt der beauftragten Regierungsorganisation vor Ort Zeit, sich darüber klar zu werden, wie die Neugestaltung des Fed Square so gelingen kann, das sie seiner Bedeutung gerecht wird.Apple kündigte nun die bevorstehende Eröffnung des neuen Ladengeschäfts in der ehemaligen Reichshauptstadt Japans, Kyoto an. Dort liegt der Store auf dem Shijo Dori, welcher seit dem 17. Jahrhundert das Einkaufszentrum der Stadt bildet. Am kommenden Samstag soll die Niederlassung, die sich einiger Anleihen an historische, japanische Architektur bedient, eröffnet werden. Dann stellt der Store den neunten in Japan und den 504. weltweit dar. Es ist der zweite Laden, den Apple dieses Jahr in Japan (neu)eröffnet, ein dritter soll in Shibuya Ende des Jahres fertig renoviert sein.Die Baubarrieren ersetzte Apple kürzlich erst durch aufwendige Fensterverkleidungen, die gewebten Bambus nachahmen. Schon sie zeigen, dass Apple den Charakter des Standortes in die Architektur des Geschäfts einfließen ließ. Der Bau sei inspiriert von lokalem Design und traditionellen Materialien, so der Konzern. Die oberen Ebenen habe man mit durchsichtigen Hüllen verkleidet, ähnlich derer von japanischen Laternen. Apple weiter: "Die Verwendung von leichten Holzrahmen und Spezialpapier an der oberen Fassade verweisen auf die traditionellen Häuser des Landes."Der Ärger den Apple mit dem australischen Flagship-Store hat, geht in die nächste Runde. Die Weiterentwicklung des Federal Square, an dem Apple die Vorzeigefiliale eröffnen wollte, setzt eine einstweilige Verfügung der Regierung des Bundesstaates Victoria außer Kraft. Die Behörde, die für die Verwaltung des Kulturerbes von Victoria zuständig ist, erwägt das Gebiet unter den Schutz des Victorian Heritage Register (VHR) zu stellen. Unter Strafandrohung verhindert diese Verordnung die kommenden vier Monate lang jegliche Veränderung am Baustandort. In diesem Zeitraum will sich die Behörde neben der VHR-Aufnahme auch darüber klar werden, was den Fed Square besonders macht und welche baulichen Einschränkungen das zur Folge haben könnte.Der erste Entwurf des Vorzeige-Stores hatte bereits lokale Bedenken nach sich gezogen. Das Design des Lades wurde als "Pizza Hut-Pagode" bezeichnet. Daraufhin besserte Apple mithilfe des Square Managements, der Regierung von Victoria und dem Melbourne City Council nach und präsentierte im Juli verbesserte Entwürfe. Sollte der Square den VHR-Status erhalten, sind weitere Nachbesserungen vorprogrammiert.