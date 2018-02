Apple Store in Wien eröffnet am 24. Februar

In drei Wochen endet die Ära, in der Österreich ein weißer Fleck in der Landkarte der Apple Stores war. Wie Apple heute bekannt gab, findet die feierliche Eröffnung des Apple Store Kärntner Straße in Wien am Samstag, den 24. Februar statt. Apple Kunden aus des östlichen Bundesländern der Alpenrepublik müssen dann nicht mehr den langen Weg bis nach Venedig, München oder Zürich auf sich nehmen, wenn sie sich an der Genius Bar bedienen, Reparaturen bei Apple-Angestellten vornehmen oder einfach durch das Angebot der Apple-Geschäfte flanieren wollen.Bereits letzte Woche war das Baugerüst an dem Gebäude verschwunden (MTN berichtete: ), auch der menschhohe Sichtschutz auf Grundniveau ist weg und hindert den freien Blick nicht mehr. Das Gebäude verfügt über einen Eckeingang, der Innenraum ist zwei Geschosse hoch. Die Gitterstruktur vor den Fenstern im Obergeschoss aus Zeiten des Esprit-Shops hat Apple entfernen lassen, wahrscheinlich weil sie gar nicht zum Designknozept der luftigen, lichtdurchfluteten Ladengeschäfte mit dem Apfel passen. Das Gegenteil trifft auf die Baumreihe vor der Fassade Richtung Weihburggasse zu: Natur und Holz als Material spielen im Innenraum moderner Flagship-Stores von Apple eine wichtige Rolle.Der Apple Store in Wien wird der 501. seiner Art sein. Vor wenigen Tagen erst feierte Apple die Eröffnung des 500. Geschäfts in Seoul, welches gleichzeitig das erste in ganz Südkorea ist. Österreich ist das 24. Land, welches einen eigenen Apple Store erhält. Deutschland feierte bereits 2008 die Eröffnung des ersten Stores im Land und verfügt inzwischen über 15 Geschäfte im Bundesgebiet. Die Schweiz war sogar ein paar Monate früher dran und zählt inzwischen vier Apple Stores. Den absoluten Rekord hält natürlich weiterhin die USA, in der seit 2001 insgesamt 271 Apple Stores eröffneten. Durch die China-Offensive der letzten Jahre hat das Reich der Mitte mit 41 Stores bereits Platz 2 noch vor Großbritannien und Kanada erreicht.Weiterführende Links: