Apple Store Wien: Baugerüst ist weg, Eröffnung steht bevor

Die Bauarbeiten gehen zu Ende - Bildquelle

Viele Länder erhalten ersten Apple Store

Fünfhundert Apple Stores hat der Technikgigant aus Cupertino inzwischen gebaut und eingeweiht. Leider blieb ganz Österreich dabei bislang außen vor. Doch das erste Geschäft in der Alpenrepublik steht kurz vor der Eröffnung - aktuelle Bilder zeigen, dass in den letzten Tagen das Baugerüst an der Seite Richtung Weihburggasse abgebaut und die Planen vor den Fenstern abgenommen wurden. Mit der Ankündigung einer großen Eröffnung ist in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen zu rechnen.Das Geschäft in der Kärntner Straße verfügt über einen Eckeingang und einen zwei Geschosse hohen Innenraum. Noch ist bis Personenhöhe ein um die Ecke gehender Sichtschutz aufgebaut. Durch die Schlitze kann man erkennen, dass direkt vor der Fassade noch Baufahrzeuge und -material stehen, die Arbeiten sind also noch nicht vollständig abgeschlossen. Nichtsdestotrotz rechnen die Wiener damit, entweder Ende Januar oder spätestens im Februar ihren Fuß in das erste Apple-Geschäft Österreichs setzen zu können.Als in der Immobilie noch Esprit residierte, dominierte die Fassade eine gitterähnliche Metallstruktur. Diese hatte Apple als erstes entfernen lassen. Auch diverse Firmenhinweise im oberen Teil des Gebäudes wurden inzwischen abgenommen.Österreich ist nicht das einzige Land, das den ersten Apple Store erhält oder vor kurzem erhalten hat. Der 500. Store weltweit wird am 27. Januar in Seoul eingeweiht und ist das erste Geschäft für ganz Südkorea (MTN berichtete: ). Auch Taiwan, Singapur, Macau, die Vereinigten Arabischen Emirate und Mexiko erhielten in den vergangenen Jahren ihren jeweils ersten Store. Im September 2015 eröffnete Apple bei unseren Nachbarn in Belgien einen Flagship-Store nach dem neuen Design-Konzept in Brüssel, ebenfalls der erste seiner Art in dem Land. Nichtsdestotrotz bleibt der Fokus beim Vor-Ort-Verkauf nach wie vor auf den beiden riesigen Märkten USA und China.