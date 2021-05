Apple-Store-App für iPad in neuem Gewand

Apples neue Store-App nun in Version 5.12 verfügbar

Angleichung an Bedienkonzept von iPadOS 14

Wer Produkte von Apple am liebsten direkt über das Unternehmen bezieht, hat hierfür mehrere Möglichkeiten: Neben den großen Apple Stores, die mittlerweile in vielen Ballungsräumen zu finden sind, steht natürlich auch der Online-Store des Konzerns zur Verfügung. Wer diesen nicht über die Internetseite besuchen möchte, greift zur offiziellen App: Diese beinhaltet den Zugriff auf das gesamte Sortiment und erleichtert das Auffinden von Zubehör, das mit den Geräten des Anwenders kompatibel ist. Ein Update der Anwendung bringt nun einige Verbesserungen vor allem für das iPad mit sich.Die Apple-Store-App findet sich auf vielen iDevices – und das aus guten Gründen: Sie gewährt einen raschen Blick auf den Bestellstatus von Produkten und privilegiert viele Käufer bei Neuerscheinungen. So lassen sich viele Geräte oftmals bereits bestellen, bevor diese auf der Internetseite des Unternehmens zum Verkauf freigegeben werden. Außerdem ist der Bezahlvorgang dank Apple Pay meist eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Nun veröffentlichte Apple die Version 5.12 im App Store . Beim Changelog hält sich das Unternehmen wie so oft bedeckt und erwähnt lediglich allgemeine Verbesserungen, „darunter Leistungsverbesserungen“. Apple möchte mit neuen virtuellen Today-at-Apple-Sessions glänzen, die über Grundlagen im Umgang mit einem Gerät sowie einer möglichst produktiven Arbeitsweise aufklären. Für iPad-Nutzer hält das Update aber noch weitere Neuerungen bereit.Wer die Anwendung auf dem Tablet nutzt, wird zuerst die neue Seitenleiste bemerken, die sämtliche Produkte übersichtlich anordnet. Dieses Designelement kommt seit iPadOS 14 bereits in anderen Apps wie Fotos und Musik zum Tragen. Eine weitere Neuerung ist bei der Desktop-Variante des Stores bereits üblich und hält nun auch in der App Einzug: Beim Bestellvorgang eines iPads kann nun direkt eine Tastatur oder der Apple Pencil hinzugefügt werden. Auf dem iPhone sind hingegen keine sichtbaren Änderungen zu verzeichnen. Apple-Store-App im App Store