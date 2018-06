Apple Podcast: Mehr als 550.000 Shows aus 155 Ländern

Erste Show mit mehr als 500 Millionen Streams

Stuff You Should Know

Neue Bestimmungen für Podcaster

Apple hat Podcasts auf der WWDC-Keynote nur kurz während der Präsentation von watchOS 5 erwähnt und verkündet, dass die Anwendung ab der neuen watchOS-Version auch für Apples intelligente Armbanduhr angeboten wird. Inzwischen sind auch aktuelle Zahlen und Statistiken zu der Anwendung verfügbar.Apple gab TechCrunch zufolge neue Meilensteine hinsichtlich der Gesamtzahl an Downloads und angebotenen Shows bekannt. Demnach bietet Podcasts mittlerweile 550.000 aktive Programme aus 155 Ländern. Zum Vergleich: Im April waren es noch 525.000. Zum Start des Dienstes im Jahr 2005 hatten Anwender lediglich 3.000 Podcasts zur Auswahl.ist der erste Podcast, der die Marke von 500 Millionen Streams beziehungsweise Downloads überschritten hat. Insgesamt bietet Apples Podcast-Service 18,5 Millionen einzelne Episoden verschiedenster Sendungen. Über 100 Sprachen sind vertreten.Im Zuge der veröffentlichten Statistiken kündigte Apple auch neue Regeln an, die Podcaster zukünftig beachten müssen. Dazu gehört das Einfügen von Cover Art und bestimmter Metadaten wie dem Veröffentlichungsdatum. Wann genau die neuen Bestimmungen verpflichtend werden, ist nicht bekannt.