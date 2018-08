Apple Pencil: Zweiter Bericht geht von iPhone-Unterstützung aus

Bei der Präsentation des ersten iPhones vor 11 Jahren war der große Touch-Screen des Gerätes ein echtes Novum: Andere Geräte wurden entweder durch eine eingebaute Hardware-Tastatur gesteuert oder mit Hilfe eines Stifts. Steve Jobs machte sich auf der Präsentation des ersten iPhones noch über die Stift-Bedienung lustig: "Nobody wants a stylus!".Im Jahr 2015 führte Apple einen Stift zur Bedienung des neuen iPad Pro ein: Den Apple Pencil. Dieser ist aber vorrangig nicht als Ersatz für die Touch-Bedienung gedacht, sondern vielmehr als echtes Schreib- und Zeichenwerkzeug. Die damaligen Stifte zur Bedienung von Mobiltelefonen sollten es vielmehr vereinfachen, kleine Schaltflächen auf Bildschirmen zu treffen, die nicht über die ausgefeilte Touch-Erkennung des ersten iPhones verfügten.Anfang der Woche erschien ein Bericht , dass Apple die Ausweitung der unterstützten Geräte beim Apple Pencil plant: Die neuen 2018er-Modelle sollen sich auch mit dem Apple-Stift bedienen lassen.Im September wird Apple drei neue iPhone-Modelle vorstellen: Eine günstigere Variante mit LCD-Bildschirm und zwei höherpreisige Modelle mit OLED-Schirm. Die taiwanische Economic Daily News will nun aus anderer Quelle ebenfalls erfahren haben, dass die beiden teureren Modelle den Apple Pencil unterstützen.Noch ist unklar, ob Apple eine neue, vielleicht kleinere Variante des Apple Pencils speziell für die neuen Smartphones vorstellen wird. Auch andere Hersteller, so zum Beispiel Samsung beim Galaxy Note, bieten optional Stifte als Zeichen- und Schreibwerkzeuge an.