Apple Pay in Deutschland startet in Kürze – Produktseiten online, Banken informieren Kunden

Dass der mobile Bezahldienst Apple Pay hierzulande später auf den Markt kommt als in Apples Heimatland, war von Anfang an klar. Die Wartezeit von mehr als vier Jahren seit der ersten Vorstellung fiel dann aber doch überraschend lang aus. Während die Liste der Länder mit offizieller Unterstützung kontinuierlich wuchs, wurde Apple Pay für Deutschland erst im vergangenen Juli auf der Quartalskonferenz angekündigt. Erwartungsgemäß konnten natürlich nicht alle Banken als Partner gewonnen werden, da Apple mit allen Geldhäusern gesonderte Vereinbarungen abschließen muss. Mit dabei sind hierzulande beispielsweise die Deutsche Bank, Santander, N26 oder die HypoVereinsbanken, wohingegen Postbank, DiBa und die Sparkassen ihr Heil in anderen Lösungen finden wollen.Anlässlich des Oktober-Events hatte Apple keine Details genannt, wann der Startschuss für Apple Pay erfolgt und auch auf der Quartalskonferenz vergangene Woche herrschte Stillschweigen. Während es auf den neuen deutschsprachigen Produktseiten zwar noch heißt „kommt bald“, gaben nun erste Banken den Startschuss. Unter anderem die HVB, Bunq und Fidor schickten einen Newsletter an ihre Kunden und wiesen darauf hin, Apple Pay werde in Kürze livegeschaltet. Selbiges ist von MasterCard via Twitter zu hören. Es ist daher recht wahrscheinlich, dass Apple Pay in den nächsten Tagen offiziell in Deutschland bereitsteht.Auch bei Apple Pay schreibt sich Apple auf die Fahnen, mit Kundendaten so sparsam wie möglich umzugehen. Wer Apple Pay zur Bezahlung verwendet, tauscht keine persönliche Daten oder Kreditkarten-Informationen mit dem Bezahlterminal aus. Stattdessen dient Apple Pay als Vermittler zwischen Verkäufer und Bank. Die Bezahlung selbst kann entweder per Apple Watch oder iPhone erfolgen, die an ein NFC-fähiges Lesegerät im Geschäft oder der Tankstelle gehalten werden. Da die NFC-Umstellung bereits weitgehend erfolgte, ist von Anfang an hohe Akzeptanz gesichert. Für den Kunden ergeben sich durch Apple Pay keine weiteren Gebühren – wohl aber für die Bank, weswegen nicht alle Geldhäuser von Apples Konzept überzeugt sind. Nicht in Deutschland verfügbar ist übrigens Apple Pay Cash, um anderen Nutzern direkt Geld zu überweisen.