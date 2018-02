Apple Pay für Deutschland indirekt durch Partner bestätigt

Ankündigung schon heute Abend?

Lange Zeit hat Apples bargeldloser Bezahldienst Apple Pay einen großen Bogen um Deutschland herum gemacht. 2014 in den USA gestartet, breitete er sich ab 2016 rasant aus, kam auch in unsere Nachbarländer Schweiz und Frankreich, sowie Italien, Spanien, Schweden, Finnland und Dänemark. Doch Deutschland als größter Markt Europas blieb bis heute außen vor, angeblich wegen großer Verhandlungsschwierigkeiten zwischen Apple und den deutschen Geldhäusern, die als Partner mit an Bord sein müssen.Nun gibt es sehr deutliche Hinweise darauf, dass sich dieses Kapitel dem Ende zuneigt. Der Eschborner Finanzdienstleister Concardis hat auf seiner Webseite offiziell bestätigt, dass Apple Pay nun nach Deutschland kommt (Link: ). Die Kartenlesegeräte der Firma werden den Dienst in Kombination mit einem NFC-fähigen Terminal künftig unterstützen.Von Apple gibt es bisher noch keine offizielle Bestätigung. Sollte die Concardis-Info zutreffen, ist aber schon heute Abend damit zu rechnen, wenn Apple im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen weitere Ankündigung machen kann. Schon bei den letzten Quartalskonferenzen nutzte Apple die Gelegenheit, um weitere Ausweitungen des Dienstes anzukündigen. Offen ist natürlich auch, ab welchem Termin Apple Pay konkret startet und welche Banken am Anfang mit dabei sind.Um über Apple Pay einfach mit iPhone oder Apple Watch bezahlen zu können, müssen alle drei Parteien eines Bezahlvorgangs mit im Boot sein: Das Geldinstitut des Kunden muss Apple Pay unterstützen, der Zahlungsempfänger benötigt entsprechendes Equipment und auch der Kunde selbst braucht wenigstens ein iPhone 6 oder eine verbundene Apple Watch. Zahlreiche in Deutschland verbreiteten Händler wie etwa Aldi oder McDonalds bieten Apple Pay in anderen Ländern bereits an, dürften also auch hier von Anfang mit dabei sein. Schon zuvor konnte auf dem Umweg des Boon-Systems Apple Pay in Deutschland genutzt werden, ein offizieller Start würde die Hürden aber massiv niedriger machen.