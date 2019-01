Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey ist Hauptrednerin bei Branchentreffen "Transact"

"Apple Pay hat Zahlungsverkehr verändert"



Jennifer Bailey ist als Hauptrednerin der "Transact" angekündigt.

"Einfache, bequeme und sichere Zahlungen"

Globaler Verband hat mehr als 500 Mitglieder

Jennifer Bailey, die Chefin des iPhone-Zahlungsdienstes Apple Pay, ist die Hauptrednerin beim diesjährigen Branchentreffen "Transact". Das gab jetzt der Veranstalter einer der wichtigsten Zusammenkünfte der internationalen Zahlungsverkehrsbranche bekannt.Einer der Gründe für die Einladung der Apple-Managerin sei die Tatsache, dass Apple Pay den Zahlungsverkehrssektor verändert habe, teilte Jason Oxman, der CEO der Electronics Transactions Association (ETA) mit. Die Organisation veranstaltet vom 30. April bis 2. Mai 2019 im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas ihr diesjähriges Branchentreffen. Hierzu werden mehr als 4.000 Besucher und über 200 Aussteller aus mehr als 25 Ländern erwartet. Über 500 Unternehmen schicken nach Angaben der ETA Vertreter in die Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada.Bailey wird in ihrer Rede laut der Mitteilung der ETA darstellen, wie Cupertino mit Apple Pay Kunden und Händlern "einfache, bequeme und sichere" Zahlungen ermöglicht. Die Apple-Managerin freut sich bereits auf ihren Auftritt bei den Vertretern der Zahlungsdienstleistungsbranche. Sie will den Zuhörern in Las Vegas unter anderem berichten, wie Apple vorgeht, um den Kunden eine "bessere Erfahrung beim Bezahlen" zu verschaffen.Die ETA ist ein globaler Branchenverband des Zahlungsverkehrssektors und vertritt nach eigenen Angaben mehr als 500 Unternehmen. Die Mitglieder, zu denen unter anderem Visa, Mastercard, Paypal und AliPay, aber auch Technologiekonzerne wie Apple, Intel und Microsoft gehören wickeln mit ihren Dienstleistungen jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 21 Billionen US-Dollar ab.