Apple Pay Cash - Test hat begonnen, vorerst nur für Mitarbeiter

Apples Bezahldienst Apple Pay wurde vor drei Jahren angekündigt und ist seit 2015 verfügbar - allerdings nur in einigen Ländern und immer noch nicht in Deutschland. In der letzten Zeit wurde es hierzulande auch recht still um den Dienst und es erscheint damit wenig wahrscheinlich, Apple Pay bald auch in Deutschland verwenden zu können. Auf anderen Märkten steht hingegen die erste große funktionelle Erweiterung an. Nachdem Apple Pay bislang dazu diente, per iPhone oder Apple Watch in Geschäften oder Web zu bezahlen, sollen auch Transaktionen zwischen Personen möglich sein. Was Apple im Juni auf der WWDC präsentierte, schaffte es hingegen noch nicht in die finale Version von iOS 11. Einem Bericht zufolge hat der intensive Test aber begonnen - Apple-Mitarbeiter können demnach bereits Apple Pay zum Geldversenden einsetzen.Es sieht so aus, als erscheine Apple Pay Cash zusammen mit iOS 11.1, das für Ende Oktober oder Anfang November erwartet wird. Teilnehmer des Testprogramms erhalten eine Betaversion des Systems sowie ein besonderes Zertifikat. Abschließend ist es möglich, eine Zahlungsweise zu hinterlegen, über die das Cash-Konto aufgeladen wird. In der "Wallet" befindet sich anschließend eine Guthabenkarte, die zur Verrechnung von Transaktionen dient. Einzug via Bankkarte ist kostenlos, bei Kreditkarten fallen handelsübliche Transaktionsgebühren an. Wer möchte, kann anschließend auch direkt über die Nachrichten-App Geld verschicken. Kürzlich wurde bekannt, dass vor der Freischaltung wohl ein Ausweisdokument zu hinterlegen ist - entweder verpflichtend oder nur für bestimmte Nutzergruppen wie beispielsweise Jugendliche.Nach der ersten Vorstellung hatte sich übrigens direkt auch PayPal zu Wort gemeldet und angegeben, man sehe in Apple Pay Cash keine Gefahr. Schon vorher habe es derlei Systeme für direkte Überweisungen gegeben, Apple stelle nichts Neues vor. Außerdem bleibe Apple Pay Cash auf Apples Plattform beschränkt, PayPal funktioniere hingegen ungeachtet des verwendeten Systems.