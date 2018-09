Apple-Patent: Tastaturgehäuse verwandelt iPhone in MacBook-artiges Gerät

Wie aus einem iPhone ein MacBook-artiges Gerät wird



Quelle: United States Patent and Trademark Office Quelle: United States Patent and Trademark Office

Apple forscht an Möglichkeiten, wie sich iPhones oder iPads zu einem MacBook-artigen Gerät umfunktionieren lassen. Das geht aus einem vom US-Patentamt bewilligten Apple-Patent hervor. Auch andere Anwendungsfälle und Kombinationen mehrerer Mobilgeräte sind denkbar.Mehrere Schemazeichnungen des Patents zeigen ein Device, das auf den erstem Blick an Apples Laptop-Modelle erinnert. Beim genaueren Hinsehen fällt aber auf, dass es sich nicht um ein MacBook handelt – stattdessen ist in der Display-Vorrichtung ein iPad zu sehen. Die dazu erforderliche Hardware besteht aus einem Gehäuse mit integrierter Tastatur und Trackpad, stellt für das Display aber lediglich einen Platzhalter bereit.Eine andere Variante des Gehäuses bietet zwar ein „richtiges“ Display, anstelle des Trackpads aber nur eine Aussparung für ein iPhone. Die Touch-Oberfläche des iPhone ließe sich als funktionserweitertes Trackpad nutzen.Apple könnte innerhalb des Tastaturgehäuses zusätzliche Hardware wie etwa eine Grafikkarte verbauen, um dem jeweils verwendeten iDevice zusätzliche Leistung bereitzustellen. Ebenso sind Hardware-Schnittstellen wie USB-C, HDMI oder ein Slot für SD-Karten denkbar. Zudem würde das Gehäuse das verbundene iPhone oder iPad mithilfe eines integrierten Akkus mit Strom versorgen.