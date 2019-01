Apple-Patent: Gas-Warnmelder im iPhone und in HomeKit-Geräten

Unsichtbare und geruchlose Gefahren aufspüren

Apple könnte einem Patent des Unternehmens zufolge das iPhone oder die Apple Watch zukünftig um eine für solche Produkte ungewöhnliche Funktion erweitern. Es geht darum, einen Gas-Warnmelder in andere Geräte zu integrieren. Nutzer sollen so insbesondere auf gefährliche Stoffe in Gasform hingewiesen werden, die sich im Haushalt unbemerkt verbreiten.Kohlenmonoxid etwa zählt zu den lebensbedrohlichen Gasen, die sich in Wohnungen und Häusern ausbreiten können, ohne dass die Bewohner es mitbekommen. Es ist geruchlos und daher nicht direkt wahrnehmbar. Erst Symptome wie Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel weisen auf die Ausbreitung des Gases hin. Da viele Menschen diese Folgeerscheinungen oft anderen Ursachen zuschreiben und die eigentliche Gefahr nicht erkennen, kommt es jedes Jahr allein in Deutschland zu hunderten damit zusammenhängenden Todesfällen.Apple beschreibt im Patent kleine Apparaturen, die mithilfe von Sensoren zuverlässig besagte Gase aufspüren und den Nutzer davor warnen. Realisiert werden soll dies über ein auf Silikon basierendes Substrat, an dem sich Elektroden samt darüber liegender Sensor-Ebene befinden.Die Einsatzbereich ist wegen der geringen Größe der Warnmelder vielfältig. Außer HomeKit-Geräte sind auch Produkte möglich, die die Gesundheit des Nutzers überwachen, so der Patenttext. Theoretisch sind die Gassensoren entsprechend auch im iPhone oder der Apple Watch denkbar. Wie immer bei Patenten ist unsicher, ob Apple das Feature überhaupt zur Marktreife führt.