Apple Park: Apple lädt am 17. November zur Einweihungsfeier des Besuchercenters

Mehr als 100 Millionen Dollar ließ Apple sich die Errichtung des Besucherzentrums auf dem neuen Apple-Campus kosten. Von der Straße ist das große Rundgebäude auf dem Apple Park nicht zu erkennen und wer nur die Straße entlangfährt, ahnt gar nicht, welcher Prachtbau nur einige hundert Meter entfernt thront. Betritt man jedoch das Besucherzentrum, so gibt es nicht nur viele Informationen zur Anlage, sondern eben auch freien Blick auf das Hauptgebäude. Das Center beherbergt eine Cafeteria sowie einen rund 1000 Quadratmeter großen Store. Auf dem Dach befindet sich eine Dachterrasse, die sich via Treppen oder Aufzug erreichen lässt.Der Termin für die offizielle Einweihungsfeier ist nun ebenfalls bekannt. Apple verschickte Einladungen an alle Nachbarn, die mit dem Schriftzug "hello" versehen sind. Alteingesessene Apple-Fans werden die Grafik direkt wiederkennen, denn Apple bewarb damit nicht nur den ersten Macintosh, sondern auch den ersten iMac. Das "Private Event", wie Apple auf einem Schild schreibt, findet am 17. November statt. Nachbarn haben aber schon einen Tag vorher die Gelegenheit, vor Ort einen Blick auf das Begrüßungs-Gebäude zu werfen. Apple schreibt in der Einladung, dass noch drei weitere Gäste pro Person mitgebracht werden dürfen. Eine Voraussetzung gibt es: Per Ausweis müssen die Besucher nachweisen, wirklich aus direkter Umgebung des Apple Parks zu stammen.Unterdessen läuft der Umzug vom bisherigen Apple Campus am Infinite Loop hin zum Apple Park auf vollen Touren. Wie bei Großbauprojekten nicht ungewöhnlich, verzögert sich die komplette Inbetriebnahme aber. In der Planungsphase hieß es, die Arbeiten sollen bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Trotz zwei Jahren mehr Bauzeit als kalkuliert, bleibt die Errichtung des neuen Hauptquartiers dennoch beeindruckend - vor allem wenn man bedenkt, dass vor vier Jahren noch die alten HP-Gebäude auf dem Areal standen. Eine kurze Foto-Zeitreise bietet der unten verlinkte Artikel.