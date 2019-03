Apple News+ Magazines: Welche Titel verfügbar sind und wie Apple die Inhalte aufbereitet

GQ, Sports Illustrated, Wired und mehr

Mix aus Apples News-Format und klassischen PDFs

PDFs schlecht vor Vervielfältigung geschützt

Außer dem neuen Serien- und Filmdienst Apple TV+ präsentierte Apple auf dem „It’s show time“-Event auch News+. Der zunächst nur in Kanada und den USA verfügbare Service ermöglicht es Abonnenten, für 9,99 US-Dollar pro Monat mehr als 300 digitale Magazine und Zeitungen zu beziehen. Macstories-Redakteur Federico Viticci hat sich im Angebotsportfolio bereits umgeschaut und listet alle erhältlichen Magazine auf, die es über News+ gibt. Insgesamt handelt es sich um 251 Titel.Apple nannte auf der gestrigen Veranstaltung schon einige der Publikationen, die Nutzern zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu Zeitungen wie The Wall Street Journal, Los Angeles Times und Toronto Star haben Kunden auch Zugriff auf Magazine wie The Atlantic, Better Homes & Gardens, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, ELLE, Entertainment Weekly, ESPN The Magazine, Esquire, Food & Wine, Good Housekeeping, GQ, Health, Wired, InStyle, Martha Stewart Living, National Geographic, New York Magazine, The New Yorker, The Oprah Magazine, Parents, People, Real Simple, Rolling Stone, Runner’s World, Sports Illustrated, TIME, Travel + Leisure, Vanity Fair, Vogue und Woman’s Day. Die komplette Liste von Federico Viticci ist auf Macstories zu sehen Dass es sich dabei „nur“ um 251 Titel handelt, obwohl Apple über 300 Titel ankündigte, hat zwei Gründe. Zum einen listet Viticci ausschließlich Magazine auf – Zeitungen wie The Wall Street Journal werden nicht berücksichtigt. Zum anderen ist News+ erst kürzlich gestartet, sodass einige Publikationen noch mit etwas Verzögerung ins Angebot rutschen könnten.125 der Magazine nutzen bereits Apples neues News-Format, das im Vergleich zu normalen PDFs erweiterte Darstellungsoptionen wie etwa animierte oder multimediale Inhalte bietet. 126 Titel setzen dagegen auf klassisches PDF.Apropos PDF: Apples neuer News-Abodienst scheint nicht besonders gut gegen den Zugriff durch Nicht-Abonnenten geschützt zu sein. Dem Entwickler und Apple-Experten Steve Troughton-Smith zufolge lädt die Vorschau-Funktion der News-App in macOS PDF-Seiten automatisch – unabhängig davon, ob der jeweilige Nutzer Abonnent ist oder nicht. So lassen sich die PDF-Seiten relativ leicht aus dem Cache des Betriebssystems extrahieren und die originale PDF nachbilden. Entsprechende Tools, die den Prozess automatisieren, dürften nur eine Frage der Zeit sein. Mit kostenpflichtigem Abo können Anwender sogar alle PDF-Seiten des jeweiligen Magazins noch einfacher extrahieren. Es bleibt abzuwarten, ob Apple PDF-Titel zukünftig besser schützt oder es sich um ein bewusstes Feature (DRM-frei) handelt.