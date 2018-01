Apple Music for Artists: Detaillierte Analysedaten für Künstler

Apple Music for Artists

Apple gibt Musikern mehr Einblick

Apple Music for Artists

Aufschlüsselung nach einzelnen Ländern und Städten

Apple Music for Artists

Apple wird Künstlern zukünftig umfangreiche Statistiken zur Nutzung ihrer Musik bereitstellen. Der Dienst, eine Art Google Analytics fürs Musikstreaming, zeigt diverse Daten an, aus denen sich das Nutzerverhalten der Anwender und der Erfolg bestimmter Inhalte erkennen lässt. Zunächst startet der Service im Rahmen einer Beta-Testphase.Apple stellt Musikern und Bands damit ein schon lange gefordertes Analysewerkzeug zur Verfügung. Konkurrenten wie Spotify bieten entsprechende Lösungen seit Jahren an.soll mit einer Kombination aus umfangreichen Daten, Transparenz zur Erhebung und dem unternehmenstypisch benutzerfreundlichen User Interface punkten.Zu den verfügbaren Statistiken zählen Werte wie die Abspielanzahl bestimmter oder aller Inhalte des jeweiligen Künstlern, zudem auch die Song- und Albumkäufe. Nutzer können festlegen, welcher Zeitraum dargestellt werden soll. Die Daten reichen zurück bis zum Start von Apple Music im Sommer 2015.Darüber hinaus gibt es diverse andere Zahlen und Fakten. Musiker können etwa Werte zu jedem der 115 Länder, in denen Apple Music beziehungsweise der iTunes Music Store Inhalte anbietet, einzeln abrufen. Verkäufe und Abspielwerte lassen sich sogar auf einzelne Städte anwenden, sodass Künstler genau sehen können, was wo und bei wem wie gut ankommt. Dadurch wissen sie zum Beispiel, welches Lied bei einem Konzert in Los Angeles möglicherweise viel Applaus bekommt und wo sich Auftritte am meisten lohnen. Ebenso lässt sich beispielsweise ermitteln, wie oft sich Frauen zwischen 18 und 26 Jahren in New York einen bestimmten Song anhörten.R&B-Sänger Daniel Caesar sieht vor allem als Chance für aufstrebende Künstler, hinter denen kein großes Label steht: „Als Independent-Künstler mit einem kleinen Team kann ich Musikanalysen nur mit Angeboten wie denen von Apple ermitteln. Wir haben nicht den Luxus von umfassender Marktforschung, den große Labels ihren Klienten bieten können.“ Dabei seien entsprechende Tools Essenziel, wenn es darum gehe zu entscheiden, wo der nächste Auftritt stattfindet und wie die eigenen Songs vermarktet werden sollen.Zum Startschuss des Beta-Tests können einige tausend, von Apple ausgesuchte Künstler den Dienst verwenden. Wann Apple Music for Artists für alle Musiker, die im Streamingdienst oder iTunes Music Store vertreten sind, angeboten wird, ist nicht bekannt.