Apple I: Deutsches Museum stellt funktionsfähiges Exemplar aus

Originalgerät eines Apples-Mitarbeiters der ersten Stunde

Das Deutsche Museum in München hat ein funktionsfähige Exemplar des ersten Apple-Rechners überhaupt als Dauerleihgabe erhalten. Der Apple I erschien im Jahr 1976 als Bausatz und legte den Grundstein für den späteren Siegeszug des Personal Computer. Das Gerät kostete seinerzeit 666,66 US-Dollar. Heute wird der Wert von Einheiten des Apple I auf bis zu 900.000 US-Dollar geschätzt.[banner]Der im Museum ausgestellte Apple I gehörte ursprünglich Joey Copson, der den Computer 1976 als Apple-Mitarbeiter der ersten Stunde erhielt. Danach kam das Gerät über den Amerikaner Bob Luther, der darüber das Buch The First Apple schrieb, 2015 schließlich zu Achim Baqué. Der Software-Entwickler aus Euskirchen sammelt historische Computer.Nach seiner Motivation für die Dauerleihe gefragt, antwortete Baqué: „Bisher lag der Rechner in einem Banksafe in Köln – jetzt können ihn Technikbegeisterte in Augenschein nehmen. Ich wollte, dass er für die Öffentlichkeit sichtbar ist.“Zwischen 1976 und 1977 wurden rund 200 Exemplare des Bausatz-Rechners produziert. Inzwischen gibt es weltweit noch etwa 70 Einheiten, von denen aber kaum noch eine betriebsbereit ist. Der im Deutschen Museum zu sehende Apple I trägt die Seriennummer 22 und ist funktionsfähig. Die Importpapiere, die Baqué nach dem Kauf zusammen mit dem Apple I erhielt, bescheinigen dem Exemplar einen „geschichtlichen und völkerkundlichen Wert.“Anja Teuner, Informatik-Kuratorin im Deutschen Museum, betont die große Bedeutung des Apple I für die Computergeschichte: „Es ist zwar nicht der allererste PC, aber Steve Jobs und Steve Wozniak waren die Ersten, die erkannt haben, dass so ein Gerät auch für den Privatgebrauch überhaupt interessant ist – und das ungeheure Potenzial richtig eingeschätzt.“Der Apple I wird im Deutschen Museum in München ab Dezember im Rahmen der Ausstellungzu sehen sein. Zudem bietet das Museum unter anderem den Apple II und einen originalen Macintosh-Rechner, den Apple-Mitgründer Steve Jobs 1985 persönlich vorbeibrachte.