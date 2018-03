Apple-Event am 27. März: Apple lädt zu einer Bildungsveranstaltung

Apple kündigte soeben an, am 27. März ein Bildungs-Event an der Lane Tech College Prep High School in Chicago zu veranstalten. Wie üblich wählt Apple 10 Uhr Pacific Time, was 19 Uhr unserer Zeit entspricht. Auf der Einladung ist ein gezeichnetes Apple-Logo zu sehen, wie es sich beispielsweise mit dem Apple Pencil samt Druckstärke- und Neigungserkennung anfertigen lässt. Als Slogan wählte Apple "Let's take a field trip". Ebenfalls auf der Karte zu lesen ist, dass die Veranstaltung "neue Ideen für Schüler und Lehrer" mitbringe. Angesichts der Veranstaltungsortes sowie der eindeutigen Themensetzung ist recht eindeutig davon auszugehen, dass es sich um kein normales März-Event mit viel neuer Hardware handelt. Andernfalls hätte Apple nicht so direkt den Bildungsbereich hervorgehoben.Was aber dennoch möglich wäre, ist die Vorstellung aktualisierter iPads. Schon vor einigen Jahren hatte Apple ein Bildungs-Event veranstaltet und dargelegt, wie man sich in Cupertino interaktive Schulbücher der Zukunft vorstellt. Natürlich kam dem iPad dabei eine essenzielle Rolle zu. Auch beim Bildungs-Event vom 27. März wird das iPad daher sicherlich im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund erscheint es nicht ausgeschlossen, zumindest in derselben Woche noch aktualisierte iPads zu sehen. Gerüchten zufolge bereitet Apple nämlich Aktualisierungen für das Frühjahr vor - so soll neben dem Einsteiger-iPad möglicherweise auch das iPad Pro überarbeitet werden. Ein anderer Bericht besagte hingegen, dies geschehe wohl eher zur WWDC im Juni als bereits im März.Ein Thema des Events dürften neben der gemunkelten App zur Verwaltung von Schulklassen/Kursen auch Apples Bestrebungen sein, Programmieren als wichtiges Thema der schulischen Ausbildung zu etablieren. Jetzt bereits unterstützt Apple Schulen dabei und bietet umfangreiche Hilfestellungen an. Beispielsweise kooperiert Apple mit den öffentlichen Schulen Chicagos und stellt dafür Personal zur Verfügung. Schülern soll damit die Software-Entwicklung in Apples neuer Sprache Swift vermittelt werden.