Apple-Event: Die heutige Berichterstattung

Um 17 Uhr beginnt heute Abend das Apple-Event mit Titel "Let's take a field trip". Der unüblich frühe Zeitpunkt ist der Tatsache geschuldet, dass die Veranstaltung in Chicago (-7 Stunden von uns aus gesehen) anstatt wie sonst in San Francisco (-9 Stunden) stattfindet. Noch eine andere Sache unterscheidet sich von den gewohnten Apple-Events. Apple bestätigte bereits, dass es diesmal keine Live-Übertragung gibt. Apple will ganz offensichtlich den Ball flacher halten und keine überzogene Erwartungshaltung schüren. Vor zwei Jahren im März, Apple präsentierte damals erwartungsgemäß das iPhone SE sowie das iPad Pro, hatte sich Apple aufgrund der unspektakulären Neuerung ziemlich viel Kritik eingehandelt. Das übereinstimmende Fazit damals lautete, eine Pressemitteilung hätte es auch getan. Beim heutigen Bildungs-Event war hingegen von Anfang an klar, dass die meisten Neuerungen auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind. Zwar wird es mit dem aktualisierten iPad auch neue Hardware geben, ansonsten aber vorrangig Software-News für Schulen und Unis.Wer das Event verfolgen möchte, hat daher zwei Möglichkeiten. Im Anschluss der Veranstaltung wird Apple eine Aufzeichnung des Bühnengeschehens freigeben. Diese ist unter anderem über die Event-App auf dem Apple TV verfügbar. Um direkt an den Ankündigungen teilzunehmen, bleiben diesmal ausschließlich Live-Ticker.Auch MacTechNews wird natürlich wieder zeitnah vermelden, was in Chicago auf der Apple-Bühne soeben geschieht. Da mit wesentlich weniger Interesse als bei Großereignissen wie WWDC oder iPhone-Event im September zu rechnen ist, schalten wir dazu aber keine eigene Tickerseite. Stattdessen fassen wir stichpunktartig in einer ständig aktualisierten Meldung alles zusammen, was Tim Cook und Co. zu sagen haben - und veröffentlichen zeitgleich die ausführlicheren Meldungen. Ein spannender Abend wird es aber sicherlich trotzdem, denn der Bildungsmarkt ist nun einmal ein Bereich, in dem Apple traditionell immer einer der wichtigsten Hersteller war.