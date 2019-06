Apple-Dienste und Funktion: Was alles nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar ist

Was kann in welchem Land genutzt werden?

Nicht verfügbar bedeutet nicht unbedingt nicht nutzbar

Welche Funktionen in Deutschland, der Schweiz und Österreich nicht verfügbar sind

Apple Watch

Deutschland:

In-App-Bezahlung

News-App

Apple Pay Cash

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Wolfram Alpha

Studenten-Ausweise

Schweiz:

Luftqualitäts-Index

In-App-Bezahlung

News-App

Apple Pay Cash

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Kino-Informationen

Siri: Wolfram Alpha

Studenten-Ausweise

Österreich:

Apple-Karten: Navigationsfunktionen auf Watch

Apple-Karten: Öffentlicher Nahverkehr

Luftqualitäts-Index

In-App-Bezahlung

News-App

Apple Pay Cash

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Suche nach Geschäften

Siri: Film-Informationen

Siri: Kino-Informationen

Siri: Wolfram Alpha

Siri: Informationen zu Restaurants

Siri: Informationen zu Sportereignissen

Studenten-Ausweise

macOS

Deutschland

Apple News

Apple News+

Siri: Motorsport-Ergebnisse

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Restaurant-Reservierungen

Aktien: Apple-News-Integration

Schweiz

Apple News

Apple News+

Apple-Karten: Öffentlicher Nahverkehr

Siri: Motorsport-Ergebnisse

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Kino-Informationen

Siri: Restaurant-Reservierungen

Aktien: Apple-News-Integration

iTunes: TV-Serien

Österreich

Apple News

Apple News+

Apple-Karten: Öffentlicher Nahverkehr

Siri: Motorsport-Ergebnisse

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Kino-Informationen

Siri: Film-Informationen

Siri: Restaurant-Informationen

Siri: Restaurant-Reservierungen

Siri: Restaurant-Bewertungen

Aktien: Apple-News-Integration

iTunes: TV-Serien

iOS

Deutschland

Apple News

Apple News+

Apple Pay Cash

Apple-Karten: Indoor-Karten von Kaufhäusern

Apple-Karten: Geschwindigkeitsbegrenzungen

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Restaurant-Reservierungen

Schweiz

Apple News

Apple News+

Apple Pay Cash

Apple-TV-App

Apple-Karten: Indoor-Karten von Kaufhäusern

Apple-Karten: Geschwindigkeitsbegrenzungen

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Kino-Informationen

Siri: Restaurant-Reservierungen

iTunes: TV-Serien

Österreich

Apple News

Apple News+

Apple Pay Cash

Apple-TV-App

Apple-Karten: Indoor-Karten von Kaufhäusern

Apple-Karten: Geschwindigkeitsbegrenzungen

Apple-Karten: Öffentlicher Nahverkehr

Siri: Film-Bewertungen von Rotten Tomatoes

Siri: Kino-Informationen

Siri: Film-Informationen

Siri: Restaurant-Informationen

Siri: Restaurant-Reservierungen

Siri: Restaurant-Bewertungen

iTunes: TV-Serien

Apple stellt nicht nur Hardware und die dazugehörigen Betriebssysteme her, sondern bietet auch über diverse Internet-Dienste kostenlose und kostenpflichtige Zusatzfunktionen an. So wird die Apple Karten-App über eigenes Kartenmaterial gespeist – doch nicht alle Funktionen stehen in allen Ländern gleichermaßen zur Verfügung.Seit Apple mit der Apple Watch auch stärker im Gesundheitsmarkt aktiv ist, müssen einige Funktionen erst von den Gesundheitsbehörden der einzelnen Ländern abgesegnet werden. Dies ist zu Teilen ein langwieriges Procedere mit unsicherem Ausgang – selbst wenn andere Ämter das betreffende Feature schon abgenickt haben.Wer beispielsweise vor einem Urlaub oder einer Geschäftsreise wissen will, welche Apple-Funktionen in welchem Land zur Verfügung stehen, muss sich normalerweise durch diverse Apple-Supportartikel wühlen, um die Informationen zusammenzusuchen.Über die Internet-Seiten applewatchfeatures.com macosfeatures.com und iosfeatures.com kann man sich schneller informieren: Die Web-Seiten listen direkt auf, welche Dienste und Funktionen in welchem Land bereitstehen.Ist ein Feature nicht aufgeführt, bedeutet dies aber nicht zwangsläufig, dass die Funktion bei einer Reise in das betreffende Land nicht funktioniert: Stammt beispielsweise die Apple Watch aus Deutschland, kann natürlich auch in China die EKG-Funktion genutzt werden. Anders sieht es zum Beispiel beim Kartenmaterial aus: Steht keine Navigationsfunktion von Apple Maps im Land zur Verfügung, ist es unerheblich, woher das iPhone oder die Apple Watch stammen – die Funktion bleibt abgeschaltet, da die benötigten Daten fehlen.– Nicht verfügbare Features– Nicht verfügbare Features– Nicht verfügbare Features