Apple Card & Apple Cash: Markenanmeldung in Europa und Hong Kong

Zusammen mit dem Seriendienst Apple TV+ gab Apple im März dieses Jahres bekannt, dass man seinen Kunden ab Sommer eine ins Apple-Ökosystem integrierte Kreditkarte anbieten wird. Das besondere: Die Karte wird auf dem iPhone beantragt, Zahlungen werden präferiert über Apple Pay abgewickelt. Ist aber dennoch mal eine physische Karte erforderlich, steht dem Nutzer eine Kreditkarte aus Titan zur Verfügung.Wie PatentlyApple.com herausgefunden hat, meldete Apple in der Europäischen Union wie auch in Hong Kong die Marken "Apple Card" und "Apple Cash" an. Zusätzlich zu den Wortmarken wurden auch Bildmarken angemeldet, auf denen der Firmenname durch das Apfel-Logo ersetzt wurde:Die Markenanmeldung ist aber leider nicht als Indiz für einen baldigen Marktstart zu werten – manchmal vergehen Jahre zwischen der Anmeldung einer Schutzmarke und dem eigentlichen Marktstart. Apple hält sich bei der Apple Card wie auch bei Apple Cash (vormals Apple Pay Cash) bedeckt, wann mit einer internationalen Markteinführung gerechnet werden darf. Dies muss aber nicht unbedingt ein negatives Zeichen sein – das EKG-Feature der Apple Watch führte Apple in der EU völlig ohne Ankündigung ein.