Apple Car: Screenshot und Icons einer internen Apple-App geleakt – sieht so das Apple-Auto aus?

<key>DTPlatformVersion</key>

<string>16.0</string>

<key>DTSDKBuild</key>

<string>20A208a</string>

<key>DTSDKName</key>

<string>iphoneos16.0.internal</string>

FleetView und FleetComm

Icons mit "Apple Car"

Vorstellung erst in einigen Jahren

Von Zeit zu Zeit gelangen interne Apple-Builds von kommenden iOS-Versionen oder internen Test-Programmen an die Öffentlichkeit – und genau dies scheint nun bezüglich "Project Titan" passiert zu sein. Bei "Project Titan" handelt es sich um den internen Entwicklungsnamen des Apple-Autos, wie diverse Gerüchtequellen übereinstimmend berichten. Der Twitter-Nutzer "@andreyauxenfers", der schon in der Vergangenheit diverse Male an Apple-interne Software gelangt ist, verfügt nun anscheinend über eine interne Testversion bezüglich "Project Titan".Laut der Beschreibungsdatei handelt es sich um eine Vorabversion von iOS 16, welche Apple im Sommer auf der Worldwide Developers Conference das erste Mal der Öffentlichkeit zeigen wird:In der Profilverwaltung finden sich zwei bisher unbekannte Apps wieder: FleetView und FleetComm. Noch ist unklar, was diese Apps für einen Zweck haben – der Benennung nach dürften diese aber zur Überwachung und Fehlersuche dienen.Leider veröffentlichte andreyauxenfers noch keine Bilder der eigentlichen Apps, sondern nur aus der Profilverwaltung. Hier ist zu sehen, dass Apple ein Enterprise-Zertifikat mit dem Zusatz "Titan" verwendet, um die Apps auf iPhones installieren zu können. Auch ist aktuell nicht feststellbar, ob es sich hierbei um echte Screenshots handelt.Auf gleich zwei Icons ist ein futuristisches, sehr rundes Auto zu sehen. Das eine Icons trägt die Benennung "car space gray@2x.png". Der Anhang "@2x" besagt, dass es sich hierbei um ein Icon in doppelter Auflösung handelt und hat nichts mit dem eigentlichen Bildnamen zu tun.Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es sich hierbei bereits um das Design des kommenden Apple-Autos handelt. Aktuell verwendet Apple eine bunte Mischung aus Testfahrzeugen, um die Technologien des kommenden "Apple Car" auf der Straße zu erproben. Hauptsächlich setzt Apple Autos des Herstellers Lexus ein.Aktuell gehen Marktbeobachter nicht davon aus, dass Apple das eigene Auto in absehbarer Zeit präsentiert. Der frühstmögliche Zeitpunkt scheint wohl 2025 zu sein – doch in so einem frühen Projektstadium ist es unmöglich vorauszusehen, wann mit einer möglichen Markteinführung zu rechnen ist.