Apple-Aktie: Neuer Höchststand erreicht

2019 ist kein einfaches Jahr für Apple: Anfang Januar musste Cook eine Umsatzwarnung herausgeben und die getroffene Prognose deutlich nach unten korrigieren – der Grund waren schlechter als erwartete Verkäufe des iPhones, besonders in China. Aber es führte Apple auch vor Augen, dass der Smartphone-Markt wohl gesättigt ist und dort kein konstantes Wachstum mehr möglich ist. Schon im November 2018 ging es mit der Apple-Aktie auf Talfahrt: Vom einstigen Höchststand im August 2018 bei rund 200 Euro ging es einen Tag nach der Umsatzwarnung bis auf 125 Euro bergab. Viele Gerüchte um schleppende Verkäufe von Apples wichtigstem Produkt wirkten sich nicht gerade positiv auf Apples Aktienkurs aus.Doch Apple ist sich schon seit vielen Jahren bewusst, dass sich der Smartphone-Boom langsam dem Ende zuneigt. Daher konzentriert sich der Konzern seit einiger Zeit darauf, sich vielfältiger aufzustellen. Besonders will sich Apple auf Dienste konzentrieren und kündigte im März an, dass es ab Sommer eine Apple-eigene Kreditkarte gibt und am 1. November der Apple-eigene Streaming-Dienst "Apple TV+" erscheint.Derzeit gibt es einige Gerüchte, dass die neuen iPhone-Modelle sich in diesem Jahr besser verkaufen als im vergangenen. Auch existieren positive Berichte aus Zuliefererkreisen, dass Apple mehr Modelle des iPhone 11 und 11 Pro absetzen kann als erwartet. Natürlich beflügeln derartige Meldungen den Aktienkurs deutlich.Die veränderte Ausrichtung und die positiven Meldungen verhelfen Apples Aktie nun zu einem neuen Allzeit-Hoch: Die Apple-Aktie ist derzeit knapp 220 Euro wert – so viel wie noch nie zuvor. In Erwartung auf positive Quartalszahlen, welche Apple am 30. Oktober verkünden wird, könnte die Aktie bis zum Termin noch weiter steigen.Durch den gestiegenen Kurs ist Apple nun 1,084 Billionen Dollar Wert - gefolgt von Microsoft mit 1,057 Billionen Dollar. Googles Mutterkonzern Alphabet landet mit großem Abstand auf dem dritten Platz – das Unternehmen wird mit 861 Milliarden bewertet. Amazon ist mit 858 Milliarden Dollar ähnlich viel wert wie Googles Mutterkonzern. Auf dem fünften Platz landet Berkshire Hathaway mit 521 Milliarden – Facebook wird mit 520 Milliarden Dollar bewertet.Gegen die beiden "Trillion Dollar Companies" wirken andere bekannte Unternehmen wie Zwerge: Twitters Aktien sind "nur" 30 Milliarden Dollar wert, Spotify wird mit 21 Milliarden bewertet. Intels gesamte Aktien sind 233 Milliarden wert, Blackberry nur noch 2,8 Milliarden. Netflix wird mit 116 Milliarden an der Börse gehandelt, Adobe mit 124 Milliarden.