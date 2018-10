App Store vs. Play Store: Halb so viele Downloads, doppelt so viel Umsatz

Google hat Apple bei den Handy-Betriebssystemen um Längen überholt: Weltweit nutzen 76 Prozent der Kunden Android, 19 Prozent verwenden iOS. Besonders hoch ist der Anteil in Deutschland: 80 Prozent der Smartphones sind mit dem Google-Betriebssystem ausgestattet. In den USA hat iOS die Nase allerdings vorne: 53 Prozent der Kunden setzen iOS ein, Android kommt auf eine Verbreitung von 46 Prozent. Andere Smartphone-Betriebssysteme spielen praktisch keine Rolle mehr.Trotz der ungleich größeren Nutzerschaft wird im App Store erheblich mehr Umsatz generiert als im Google Play Store: Im dritten Quartal 2017 gaben Apple-Nutzer 9,7 Milliarden Dollar aus, Android-Anwender investierten im selben Zeitraum nur 5,1 Milliarden Dollar in Apps. Im Jahresvergleich konnte Apple den Vorsprung 2018 sogar noch ausbauen: Im gerade abgelaufenen 3. Quartal 2018 wurden 12 Milliarden Dollar im App Store (+23%) und 6,2 Milliarden im Play Store (+21,5%) umgesetzt.Anders sieht es jedoch bei den puren Download-Zahlen aus. Im 3. Quartal 2017 wurden 7,3 Milliarden Apps im Apple App Store heruntergeladen, 17,1 Milliarden im Google Play Store. Apple konnte die Download-Zahlen im 3. Quartal 2018 nur um 3 Prozent auf 7,6 Milliarden Downloads steigern, Google jedoch um 14,3 Prozent auf 19,5 Milliarden.Klammert man Spiele-Apps aus, erzielte Netflix den meisten Umsatz, gefolgt von Tinder, Tencent Video und der chinesischen Video-App iQIYI. Die meisten Downloads verzeichneten die Apps WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, TikTok, Instagram und SHAREit:Bei Spielen führen Honor of Kings, gefolgt von Monster Strike und Fate/Grand Order die Umsatz-Statistik an. Helix Jump, Rise Up, Hello Stars und PUBG Mobile sind die meist heruntergeladenen Spiele-Apps im App Store und Google Play Store: