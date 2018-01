App Store: Apple meldet Rekordumsätze über Weihnachten und den Jahreswechsel

Über eine Milliarde Dollar in den letzten Tagen des Jahres

Der neue App Store als genannter Grund

AR

Der iOS App Store ist der zentrale Marktplatz für Dritthersteller-Apps auf iPhone und iPad und bildet gleichzeitig eine Dauerbaustelle. Denn Kunden wollen ihren Interessen entsprechende Apps finden und Entwickler wollen, dass ihre Erzeugnisse bei den Suchtreffern zuverlässig gefunden werden. Nicht immer funktionierte das einwandfrei, deswegen spendierte Apple dem App Store mit iOS 11 ein komplettes Redesign. Eine Erfolgsgeschichte, wie Apple nun selbst resümiert. Per Pressemitteilung freut sich Marketing-Chef Phil Schiller über Rekordbesuche auf dem digitalen Marktplatz und natürlich erst Recht über die Rekordumsätze.Allein am Neujahrstag 2018 spülten die Kunden demnach 300 Millionen US-Dollar über Käufe, Abonnements und In-App-Purchases im App Store in Apples Kassen, so viel wie noch nie. Ebenfalls einen neuen Höchststand erreichte Schiller zufolge die Nutzerzahl in der Weihnachtswoche zwischen dem 24. und 30. Dezember. Ohne eine genaue Zahl anzugeben verweist er aber darauf, dass in diesem Zeitraum 890 Millionen Dollar umgesetzt werden konnten. Natürlich beeilt sich Apple zu betonen, dass nicht nur der Konzern selbst von diesen Erfolgen profitiert. Entwickler erhielten im Gesamtjahr 2017 26,5 Milliarden Dollar ausgeschüttet, 30 Prozent mehr als im Vorjahr.„Wir sind begeistert von der Reaktion auf den neuen App Store“, lässt sich Schiller zitieren. „Wir freuen uns zu sehen, dass so viele Kunden neue Apps und neue Spiele entdecken und genießen.“ Seit dem Redesign folgt der App Store einer strikten Trennung von Produktiv-Apps und Spielen. Jeden Tag wird eine App jeder Kategorie als App, bzw. Spiel des Tages promotet. Ein neues Design bei der Präsentation der einzelnen Anwendungen und definierbare Schlagwörter als Suchbegriffe sollen beim Auffinden geeigneter Apps helfen. Einen Überblick, was sich mit iOS 11 änderte, hatten wir in diesem Artikel zusammengestellt: Natürlich nutzte Schiller die Gelegenheit der Rekordmeldungen auch, um noch andere Schritte in Apples jüngster Vergangenheit zu feiern. So betont Cupertino am Beispiel von Pokémon GO die Macht des neuen ARKit für Erweiterte Realität. Seit das Erfolgsspiel auf diese Technologie umstieg, sei es wieder auf Platz 1 der App-Store-Charts. Weniger rosig lautet dagegen der gestern bekannt gewordene Befund von Apptopia, laut dem die Begeisterung für AR innerhalb von kurzer Zeit deutlich abgeflacht sei (MTN berichtete: ).Weiterführende Links: