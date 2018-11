App Store: Anzeige der In-App-Käufe kehrt zurück

Vor wenigen Tagen entfernte Apple die Liste der In-App-Käufe von Produktseiten im Mac App Store und iOS App Store. Diese Liste diente Kunden als Orientierung, wie teuer die Verwendung einer App oder eines Spiels werden würde. Geordnet nach Beliebtheit wurden die Top-10 In-App-Käufe samt Preis und Titel angezeigt.Warum Apple die Liste entfernte, ist unklar. Es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder Apple führte in den vergangenen Tagen einen technischen Umbau im App Store durch, oder Apple wollte dieses Feature bewusst entfernen: Oftmals sind die In-App-Käufe nicht sonderlich aussagekräftig benannt, so dass diese Liste auch für viel Verwirrung bei Kunden sorgt.Vor wenigen Stunden kehrte die Liste der In-App-Käufe auf die einzelnen Produktseiten von Apps im iOS App Store wie auch im Mac App Store in gewohnter Form zurück – es sind keine offensichtlichen Veränderungen zu erkennen. Es wäre wünschenswert, wenn Entwickler in Zukunft aussagekräftigere Beschreibungen zu In-App-Käufen hinterlegen müssen – dies würde die Transparenz von Zusatzkäufen im App Store deutlich steigern.