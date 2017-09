Anteil von iOS 11: Rekordwerte unter MacTechNews-Lesern

Vergleich mit iOS 10 vor einem Jahr

Wie es momentan bei macOS aussieht

Wenn Apple ein Betriebssystem aktualisiert, ist dieses normalerweise in Windeseile auch die am häufigsten vertretene Version in Web-Statistiken - ganz im Gegensatz zum Android-Lager. Noch schneller verläuft der Umstieg natürlich unter technikinteressierten Nutzern. Ein Blick auf unsere Server-Statistik zeigt, wie hoch der Anteil von iOS 11 unter MacTechNews-Leser bereits ist. Am Tag nach der Freigabe des Systems stammen bereits knapp 60 Prozent der iPhone- und iPad-Zugriffe von iOS 11, iOS 10 kommt nur noch auf 38 Prozent. iOS 9 bringt es hingegen auf weniger als ein Prozent. Die noch älteren Versionen vereinen nur noch Zugriffe im Bereich unter 0,1 Prozent auf sich.Vor einem Jahr vollzog sich der Umstieg wesentlich zögerlicher. Zum gleichen Zeitpunkt nach Freigabe stammten nur 25 Prozent der Zugriffe von iOS 10. Dies hatte allerdings auch einen leicht nachvollziehbaren Grund: Direkt nach Freigabe kamen Meldungen über Updateprobleme auf. Neuere iPhones ließen sich nicht mehr starten (siehe ). Apple korrigierte den Fehler zwar noch am selben Abend, allerdings sorgten die Berichte für Skepsis und Zurückhaltung. Eine Woche später lag iOS 10 dann aber bereits bei 75 Prozent. Ein weiteres Jahr zurück in die Vergangenheit, also zur Veröffentlichung von iOS 9 im September 2015, zeigt 42 Prozent Anteil des damals neuen Systems an.Im Mac-Bereich führt erwartungsgemäß macOS 10.12 die Liste an. Elfeinhalb Monate nach Freigabe des Systems sind 70 Prozent der MTN-Nutzer auf Sierra umgestiegen, wohingegen 12 Prozent bei OS X El Capitan blieben. OS X 10.10 Yosemite kommt auf 8,6 Prozent, die Betaversion von macOS 10.13 High Sierra liegt bei 5,8 Prozent. Weitgehend in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind OS X 10.9 Mavericks (1,8%), Mac OS X Snow Leopard (0,9%) und OS X Lion (0,5%). Auf alle Betriebssysteme gerechnet, greifen rund 15 Prozent der Leser von Windows aus auf MTN zu, Android liegt bei 3,6 Prozent, Linux bei 0,5 Prozent... und ein Leser verwendet die Playstation 3, um MTN aufzurufen.