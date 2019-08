Angebliche Patentverletzung: Globalfoundries verlangt Importstopp für iPhones

16 Patente verletzt?

Globalfoundries verlangt Importverbote

Der Halbleiterhersteller Globalfoundries will Apple den Import und damit auch den Verkauf von iPhones in Deutschland verbieten lassen. Entsprechende Klagen wurden bei Gerichten in Düsseldorf und Mannheim eingereicht. Hintergrund sind angebliche Patentverletzungen durch den Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der unter anderem die SoCs von Apples Smartphones und Tablets herstellt.Insgesamt geht es um 16 von Globalfoundries gehaltene Patente, die im Zusammenhang mit den Fertigungsprozessen für Chips mit Strukturbreiten von sieben bis 28 Nanometern stehen. Drei der Patente wurden in Deutschland erteilt, deshalb reichte der Chiphersteller auch hierzulande Klagen ein. Diese richten sich allerdings nicht gegen TSMC, sondern betreffen neben Apple die Unternehmen Qualcomm und EBV Electronics, in deren Geräten Halbleiter des taiwanischen Auftragsfertigers zum Einsatz kommen.In den USA ist die Liste ( PDF-Datei ) der verklagten Unternehmen deutlich länger, sie liest sich wie ein Who's Who der Branche. Vor Gerichten in Texas und Delaware hat Globalfoundries neben TSMC, Qualcomm und Apple unter anderem Google, nVidia, Lenovo, Motorola und Cisco ins Visier genommen. Auch MediaTek, Broadcom und Asus werden Patentverletzungen vorgeworfen, insgesamt hat der Chiphersteller in beiden Staaten zusammen 19 Unternehmen verklagt.Globalfoundries will sowohl in Deutschland als auch in den USA den Import von Geräten verbieten lassen, die mit von TSMC gefertigten Chips ausgestattet sind. Im Falle von Apple handelt es sich dabei offensichtlich um die Axx-SoCs, welche unter anderem in iPhones und iPads zum Einsatz kommen. Man wolle mit den Klagen die milliardenschweren Investitionen schützen, die in den vergangenen zehn Jahren getätigt wurden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Chipherstellers, der unter anderem in Dresden eine große Fabrik betreibt.