Andy Warhols »Apple Macintosh«-Gemälde zu ersteigern

Wer sich für eine Papierzeichnung des Apple-Logos in besonders künstlerischer Ausgestaltung und aus dem Pinsel des berühmten Malers Andy Warhol interessiert, sollte die Auktion von Woodshed Art Auctions im Auge behalten. Bis zum 1. Februar um 23.30 Uhr unserer Zeit können dort Online-Gebote abgegeben werden, um das Werk zu ersteigern. Das Live Bidding folgt direkt im Anschluss. Das Startgebot lag bei 5.000 US-Dollar, inzwischen liegt die Höhe bereits bei über 10.000 Dollar.Nur wenige Jahre vor seinem Tod 1987 schuf Warhol die »Ads«-Serie von Zeichnungen. In ihnen brachte er berühmte US-Markenzeichen zu Papier. Neben verschiedenen Versionen des Apple-Logos hatte er auch Paramount Pictures, Chanel oder Coca Cola im Programm. Zu dieser Zeit trug Apple den Firmenapfel noch im charakteristische Regenbogenkleid, was Warhol zu einer insgesamt sehr bunten Ausgestaltung des Themas veranlasste. Über und unter dem Logo finden sich die Schriftzüge »Apple«, bzw. »Macintosh«. Steve Jobs hatte den Macintosh 1984 als ersten erschwinglichen Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Mausbedienung vorgestellt, also kurz vor Warhols Tod. Zwar blieb dem Gerät der große Erfolg verwehrt, doch er beeinflusste auch die Konkurrenz und lebt bis heute mit dem Namensbestandteil »Mac« in den Apple-Computern weiter.Das Auktionshaus geht von einem Gesamterlös von 20.000 bis 30.000 Dollar aus. Das ist deswegen vergleichsweise wenig, weil es sich bei dem Bildträger um Papier handelt, selbst wenn es angeblich in »sehr guter Verfassung« und niemals mit Klebstoff in Kontakt gekommen ist. Als Zeichenmittel verwendete Warhol Gouache, eine Mischung von grob vermahlenen Pigmenten und Kreide. Das Papier ist gerahmt und hat eine quadratische Form mit einer Kantenlänge von etwa 20 Zentimetern, mit Rahmen 42 Zentimetern. Es ist auf der Vorder- und Rückseite vom Künstler signiert. Eine Leinwand-Version mit sehr ähnlich gestaltetem Apple-Motiv von Warhol erlöste vor zwei Jahren fast eine Million Dollar.