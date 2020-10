Amazon Prime Day – die Sonderangebote am zweiten Tag

Macs nicht beim Prime Day

Der Amazon Prime Day besteht bekanntlich nicht aus einem, sondern sogar aus zwei Tagen. Nachdem das Einkaufsevent gestern anbrach, geht es heute daher weiter – unter anderem mit den ständig aktualisierten Blitzangeboten ( ). Ein erster Blick auf Zubehör, das sich explizit an Mac-, iPhone oder iPad-Nutzer richtet, offenbart zunächst allerdings keine veränderten Angebote. So wie gestern sind folgende Artikel mit dem Zusatz "Prime Day Angebot" deklariert: iPad Air 64 GB (Vorgängermodell), 440 Euro Apple Pencil, 1. Generation, 83,99 Euro (statt 96,50) Apple Pencil, 2. Generation, 111,99 Euro (statt 131,55) Magic Keyboard, Space Grau, 109,99 Euro (statt 145,20) Apple Magic Mouse 2 - Space Grau, 64,00 Euro (statt 96,50) Magic Trackpad 2 - Space Grey o. silber, 109,99 Euro (statt 145,20) Apple Smart Keyboard für iPad Pro 4, Gen, 189,99 Euro (statt 213,45) iPhone SE 64 GB, 2020er Modell, 427,90 Euro (statt 466,90)Weiterhin nicht Bestandteil des Prime Days sind die verschiedenen Mac-Baureihen. Zwar werden diese über Apples offiziellen Amazon-Vertrieb durchgehend günstiger als bei Apple selbst angeboten, allerdings bleibt es bei den regulären Preisnachlässen. Übersicht: Beim Durchstöbern der Angebote im Tech-Bereich wird klar, dass der Fokus auf Zubehör und nicht auf hochpreisigen Produkten liegt. Nachdem wir gestern bereits einiges an Accessoires aufgelistet haben (siehe ), finden Sie in der folgenden Aufstellung einige weitere Sonderangebote. Eve Light Strip - Smarter LED-Lichtstreifen, 46,99 Euro (statt 79,95) Übersicht verschiedener Produkte aus der Reihe Philips Hue, z.B.: White and Color Ambiance Lightbar Doppelpack, 119,59 Euro (statt 189,94) White & Color E27 2-er Starter Set, 89,99 Euro (statt 149,95) Philips Hue Tischleuchte, 69,99 Euro (statt 99,94) Philips Hue Smart Plug, smarte Steckdose, 39,99 Euro (statt 51,89) Netatmo Smarte Wetterstation, 113,99 Euro (statt 169,99) Netatmo Smarte Überwachungskamera, 210,99 Euro (statt 299,99) Eve Degree - Smarte Wetterstation, 37,21 Euro (statt 69,96) tado° Smartes Heizkörper-Thermostat, 74,90 Euro (statt 129,99) WLAN Outdoor Steckdose, 22,99 Euro (statt 44,99) Cololight LED Modul System, 34,99 Euro (statt 44,99)Zuletzt noch zwei nützliche Links, die einerseits auf die aktuellen und kommenden Blitzangebote, andererseits auf Amazons komplettes Angebot an eigenen Hardware-Produkten hinweisen: Übersicht der bevorstehenden Blitzangebote Amazons eigenes Hardware-Portfolio mit Rabatten