Amazon Prime Day – Viele Sonderangebote und Konzertzugabe auf Prime Video

Als Anreiz zum großen Kaufrausch-Ereignis bei Amazon können Mitglieder seit einigen Tagen auf Prime Video ein exklusives Konzert mit Künstlern wie Dua Lipa, Sza, Becky G und Taylor Swift anschauen. Der Konzert-Act aus den New Yorker Hammerstein Ballroom ist allerdings durchsetzt mit Eigenwerbung und Selbstbeweihräucherung für Amazon und seine Dienste. Fans der Stars dürften aber auf ihre Kosten kommen. Das Konzert soll nur wenige Tage abrufbar sein und ist der Auftakt zum Amazon Prime Day – der eigentlich zwei Tage andauert.Um die Angebote nutzen zu können, ist eine Amazon Prime Mitgliedschaft (7,99 Euro mtl.) erforderlich.Zu den am prominentesten beworbenen Angeboten gehört das Amazon Echo (2. Gen.) in einer generalüberholten Version mit 40 Euro Nachlass zum Normalpreis (89,99 Euro). Offenbar gibt es zahlreiche Rückläufer des Gerätes, die Amazon jetzt losschlagen möchte. Amazon Eigenmarken werden zum Prime-Day mit 20% Nachlass verkauft. Einige Angebote sind wie üblich zeitlich limitiert verfügbar. Ab wann genau das jeweilige Angebot gilt, steht mit Uhrzeit auf der Übersichtsseite . Es finden sich ansonsten unter den Eigenmarken Produkte aus allen Bereichen nach Kategorien sortierbar, von Kleidung, über Schmuck und Haushaltswaren bis zu Elektronik . Darunter beispielsweise auch solche Zubehöre, wie Lightning auf USB-A-Kabel Bestimmte Amazon Modemarken gibt es mit bis zu 40% Nachlass. Andere Amazon-Marken, von Kosmetik bis hin zu Hundefutter, sollen mit 30% Rabatt erhältlich sein. Möbelmarken bis zu 20%.Auch die Amazon Dienste werden zum Prime Day schmackhaft gemacht. So kann man Amazon Music ab sofort vier Monate lang für nur 99 Cent abonnieren. Anschließen kostet der (monatlich kündbare) Dienst 7,99 Euro/mtl. Filme und Serien können während der Aktion mit bis zu 50% Nachlass gekauft oder geliehen werden. Ähnlich hohe Nächlässe gibt es auch für auf´sgewählte Channels Prime-Mitglieder genießen bei alledem die üblichen Vorteile, wie kostenlose und bevorzugte Lieferung für viele Artikel. Die Prime-Day-Angebote gelten nur am 15. und 16. Juli. Den gesamten Juli inkl. Prime Day können Prime-Member auf Rechnung einkaufen und brauchen die Einkäufe erst im Folgemonat bezahlen . Amazon selbst gibt Tipps auf dieser Seite , wie man den Prime Day am besten nutzt.